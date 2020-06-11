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Общество
Популярно об актуальном: бизнесмен Роман Авдеев проводит прямые эфиры в

Популярно об актуальном: бизнесмен Роман Авдеев проводит прямые эфиры в "ПостНауке"

Роман Авдеев. Фото: commons.wikimedia.org
Каковы особенности поведения россиян в эпоху эпидемии коронавируса, как стресс влияет на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, что такое междицсциплинарность и в чем ее риски – об этих и многих других вопросах говорят на ютуб-канале "Рубка ПостНауки". Это серия прямых эфиров, которые проводит предприниматель и соучредитель интернет-журнала "ПостНаука" Роман Авдеев. Вопросами фундаментальной науки ютуб-канал не ограничивается и старается показать максимально широкую картину мира.
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Эфиры выходят два раза в неделю – в понедельник и среду в 18 часов. В среду их проводит известный бизнесмен, филантроп, владелец Московского кредитного банка и соучредитель интернет-журнала "ПостНаука" Роман Авдеев.

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Простых тем в эфире "Рубки" нет. Авдеев говорит с учеными и представителями индустрий об экономике, здоровье, саморазвитию. Вместе они обсуждают новости науки и актуальные проблемы, стараются понять причины их возникновения и пути решений.

Каждый эфир – это увлекательный диалог. Диалог не только ведущего и эксперта, но и зрителей, которые задают интересующие вопросы.

Проблемами фундаментальной науки "Рубка ПостНауки" не ограничивается. Главное – показатель зрителю объективную картину мира, расширить его кругозор, дать ответы на разные вопросы о мироустройстве, обществе и человеке.

Так, 3 июня Роман Авдеев провел в "Рубке" эфир с экономистом Алексеем Беляниным. Обсуждалась горячая тема – эпидемия коронавируса и ее влияние на поведенческую экономику человека.

Рационально ли наше поведение во время пандемии, насколько взвешенно мы принимаем экономические решения в это непростое время – об этом и многом другом Белянин рассказал зрителям "Рубки". Не обошли стороной и другие коронавирусные темы: индекс самоизоляции в городах, меньше ли стало тех, кто не верит в эпидемию и прочее.

Алексей Белянин поделился интересным наблюдением: соблюдение человеком карантинных мер во многом зависит от его ресурсов – уровня образования и доходов. "Если доходы позволяют провести время на самоизоляции и заняться самообразованием, чтением книг, спортом и прочим, то вы это делаете с большей вероятностью. Другое дело, если накоплений у вас мало и приходится кормить семью", – пояснил экономист.

Эпидемия и ограничительные меры – огромный стресс для каждого человека. Испытания для нервной системы и роль стресса в возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы Роман Авдеев обсуждал за полтора месяца до начала карантина с кандидатом психологических наук Ильей Плужниковым.

"Рубка ПостНауки" – это кладезь актуальных знаний и прекрасная возможность быть расширить познания о современном мире, который меняется буквально на наших глазах. В конце концов, знания – это главная ценность человечества.


Бизнесмен Роман Авдеев в мае прошлого года инвестировал в проект "ПостНаука", который был основан в 2012 году и изначально позиционировался как просветительский портал о науке. Среди спикеров проекта – политологи, социологи, деятели культуры, физики, психологи и многие другие.

Роман Авдеев является председателем совета директором концерна "Россиум". Он владеет Московским кредитным банком и девелоперской компанией "Инград" и футбольным клубом "Торпедо Москва". Предприниматель основал фонд "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам обрести семью. Сам бизнесмен является отцом 23 детей.

Автор: 11 июня 2020, 17:39

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