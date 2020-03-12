Три в ряд: самая популярная игра современности

Вариаций игры "Три в ряд" существует великое множество – онлайн, офлайн, в соцсетях и всевозможных приложениях. Что же стало причиной такой любви среди пользователей?

Аналогом современных вариантов считают выпущенную в 2001 году игрушку под названием Bejeweled. Она разошлась 10-миллионным тиражом и была скачена более 150 миллионов раз. Принцип взаимодействия с фигурками на экране предельно прост – нужно менять предметы местами таким образом, чтобы одинаковые выстраивались в ряд по три и более штук.

Понять, почему столь простая задача оказалась востребованна среди пользователей, несложно. Кстати, если говорить "умными" словами, то игры подобного формата относят к казуальным. У таких приложений простые правила, они не требуют большой усидчивости, затрат на обучение и каких-то специальных навыков. То есть вы можете открыть окно на компьютере или в телефоне и сразу же начать играть, причем практически всегда выигрывая. Согласитесь, приятно же!

Однако не все так просто, как кажется. Человек, решивший разгрузить мозг после тяжелого дня, все равно рискует застрять в головоломке. Стоит понимать, что чем сложнее уровень любой из вариаций "Три в ряд", тем больше нужно прикладывать усилий для построения стратегии. Обычно количество шагов, которые вы можете совершить в игре, сокращается, а минимальный порог баллов для перехода на следующий уровень возрастает. Кстати, прародителем известной игры является культовый "Тетрис" и чуть менее популярный в России Chain Shot, в которых игрок вынужден предугадывать и самостоятельно создавать комбинации для победы.

Чтобы проверить, насколько хороши вы в стратегии, можно выбрать одну из игр, которые собрала для читателей редакция "Дни.ру". К примеру, если хочется почувствовать себя настоящим горщиком и добыть бриллиантов, лучше всего сыграть в "Самоцветы в ряд". Вы выставляете одинаковые кристаллы в одну линию и получаете баллы. По тому же принципу работает и приложение "Драгоценные сладости" – здесь нужно собирать яркие конфеты и ягоды. Пошаговая аркада "Лопай драгоценности" также позволит объединить в коллекцию забавные фигурки. "Рыбки в аквариуме" – из той же серии, однако в главных ролях забавные обитатели океана.