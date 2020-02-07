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Тройной рассвет: петербуржцы увидели редчайшее природное явление

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Жители Ленинградской области стали свидетелями уникального природного явления – солнечного гало. Оно образовалось в небе из-за скопления ледяных кристаллов в воздухе, сообщает spbdnevnik.ru.

Эти кристаллы возникают на высоте до десяти километров над землей. Они преломляют свет таким образом, что создается впечатление "тройного" Солнца: вокруг звезды появляются еще два или более источника света. Эти отражения могут принимать различные формы – полумесяца, столба или круга, из-за чего их легко спутать с небесным телом. 

Автор: 7 февраля 2020, 20:27

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