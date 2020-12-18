Восьмой сезон чемпионата "CASE-IN" поставил рекорд по числу участников

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" в 2020 году объединил 10 015 школьников, студентов и молодых специалистов. Это рекордное количество участников. Восьмой сезон был посвящен технологической модернизации России.



Чемпионат "CASE-IN" входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Восьмой сезон начался в феврале, но вскоре был переведен в дистанционный формат из-за эпидемиологической обстановки.



ПО ТЕМЕ На осеннем кубке чемпионата "CASE-IN" представят 81 инженерное решение

"CASE-IN" стал одной из наиболее сильных и доступных площадок для молодых людей, желающих реализовать свой инженерный потенциал, рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков. В чемпионате участвовали молодые люди почти из всех российских регионов, отметил он.

В этом году организаторы расширили возможности для участников. От одного до 10 баллов ЕГЭ победителям и призерам предоставляют уже 32 вуза. А студенты на льготных условиях могут поступить в аспирантуру и магистратуру 20 вузов.

Основной сезон Школьной лиги длился до сентября. Участие приняли 813 школьников 6-11 классов. В Осеннем кубке встретились 713 учащихся.

Участники решали кейсы по переработке пластиковых отходов и строительству искусственных островов как мест обитания человека в будущем. Оригинальное решение предложили десятиклассники из Кемерова.

"Наш искусственный остров Двери Востока площадью 150 кв. км будет располагаться в заливе Петра Великого и станет культурно-научным центром, а также центром продвижения стартапов и международного сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", – рассказали ребята.

Еще одним направлением стал конкурс инженерных решений. Участники конструировали устройства, связанные с производством и передачей электроэнергии.

Самым массовым мероприятием чемпионата стала Студенческая лига. Участвовали более 4,1 тысячи студентов из 84 вузов России и СНГ. В Осеннем кубке к ним присоединились 2,5 тысячи будущих специалистов. Студенты решали кейсы по геологоразведке, горному делу, металлургии, нефтехимии и другим направлениям.

Студенческую лигу поддержали крупнейшие работодатели. Например, АО "Системный оператор Единой энергетической системы" включил чемпионат в стратегическую систему работы с молодежью "Школа – вуз – предприятие". В свою очередь АК "Алроса" второй год курирует направления "Горное дело" и "Геологоразведка", а "Нефтехимия" проходит при поддержке компании СИБУР.

"В компании существует две программы развития для данной аудитории: это целевое обучение студентов инженерного и химического профиля в рамках программы "Траектория" и лидерская программа "Первый элемент" для выпускников тех же специальностей", – рассказала руководитель практики Развитие бренда работодателя, подбор и HR-коммуникации СИБУР Валентина Черных.

В Лиге молодых специалистов чемпионата участвовали 374 инженера и 74 компании ТЭК и МСК в основном сезоне. Осенний кубок объединил 138 работников 33 компаний ТЭК и МСК.

Открытием восьмого сезона стала Специальная лига "ЭКО-CASE". Она организована при поддержке ГК "Росатом". В ней участвовали 455 будущих специалистов в области экологии, ядерной энергетики, атомной промышленности и других секторах.

Новый, девятый сезон чемпионата стартует в январе 2021 года. К нему присоединятся будущие строители, инженеры-проектировщики. Планируется участие более 10 тысяч студентов и молодых специалистов из России и стран СНГ.