Российские ученые открыли мощнейший в мире природный анальгетик

Сотрудники Института биоорганической химии в подмосковном Пущино совместно с экспертами Тихоокеанского института обнаружили неизвестные прежде свойства актиний или морских анемон – небольших беспозвоночных существ, встречающихся в океанах. Выделяемое ими вещество оказалось самым мощным в мире природным обезболивающим, сообщает "Подмосковье сегодня".
Специалисты провели исследования на грызунах, которые доказали эффективность препарата.
"Наши исследования показали, что найденные вещества превосходят известные анальгетики как по продолжительности действия, так и по снятию интенсивности боли. Хочется подчеркнуть, что это уникальный опыт для России", – сообщил старший научный сотрудник лаборатории биологических испытаний Игорь Дьяченко.
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