На борту "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация

Во время возвращения корабля "Союз МС-11" на Землю произошла нештатная ситуация с двигательной установкой. Представители NASA сообщили, что комплект топливных баков с клапанами и магистралями перестал работать после маневра аппарата при сходе с орбиты, передает телеканал "360".
В результате был подключен резервный коллектор, и корабль продолжил спуск. Экипаж "Союза" совершил посадку 25 июня в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане. На борту находись россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак, сообщает Пятый канал.
Позднее пресс-служба "Роскосмоса" опровергла известие о нештатной ситуации. По словам представителей корпорации, информация о переходе на резервный коллектор является ложной, подчеркивает РИА Новости.
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