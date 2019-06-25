На борту "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация

Во время возвращения корабля "Союз МС-11" на Землю произошла нештатная ситуация с двигательной установкой. Представители NASA сообщили, что комплект топливных баков с клапанами и магистралями перестал работать после маневра аппарата при сходе с орбиты, передает телеканал "360".

В результате был подключен резервный коллектор, и корабль продолжил спуск. Экипаж "Союза" совершил посадку 25 июня в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане. На борту находись россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак, сообщает Пятый канал.

Позднее пресс-служба "Роскосмоса" опровергла известие о нештатной ситуации. По словам представителей корпорации, информация о переходе на резервный коллектор является ложной, подчеркивает РИА Новости.



