Хакеры получили доступ к сообщениям и звонкам людей по всему миру через WhatsApp

Стало известно, что израильская компания успела продать ПО более чем 1 400 пользователей, в результате чего хакеры получили доступ к сообщениям, звонкам и местоположению абонентов. В их числе оказались чиновники и военные.
РИА ФАН отмечает, что в настоящее время неизвестно, кто является заказчиком покушения на систему безопасности. Преступники получили доступ к данным жителей ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии, а также других стран, которые позиционируют себя союзниками Вашингтона.
Мессенджер WhatsApp, пользователями которого являются более 1,5 миллиарда человек, принадлежит "Фейсбук". То есть, руководство соцсети подвергает угрозе не только данные большого количества людей, но и информационную безопасность стран в целом.
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