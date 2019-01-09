Убившее динозавров цунами повторили

Согласно одной из версий, динозавры вымерли в результате падения на Землю астероида "Чиксулуб" и вызванного им цунами. Каких размеров могло достигать стихийное бедствие выяснили американские ученые.

В результате падения космического тела диаметром порядка 14 километров образовалась волна, которая несколько раз обошла планету по кругу прежде чем потерять мощность. Скорость потока достигала 143 километра в час. Высота волны составила почти 1,5 километра в Мексиканском заливе, в южной части Тихого океана и Северной Атлантике – 14 метров, в северной части Тихого океана – четыре метра, передает телеканал "360". Представить такое тяжело, поэтому специалисты подготовили специальные ролики, иллюстрирующие произошедшую катастрофу.

Также падение астероида спровоцировало выброс в атмосферу огромного количества горячих камней и пыли. После водной атаки на всей Земле начались лесные пожары. Планета осталась без солнечного света. Условия на Земле приблизились к тем, которые позже ученые опишут как "ядерную зиму". Результатом всех этих факторов в совокупности стало мел-палеогеновое вымирание, в ходе которого исчезли практически все крупные и средние позвоночные животные на Земле.