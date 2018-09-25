Создатели Instagram объявили об уходе

Создатели социальной сети Instagram заявили, что увольняются. Руководство команды Facebook уже уведомлено об их решении, передает телеканал "360".
Главный исполнительный директор Instagram отметил, что его и коллегу ждет "следующая глава". Вероятно, речь идет о создании нового проекта, пишет Ura.ru.
Кевин Систром и Майк Кригер работают вместе с 2010 года, сообщает EG.ru. Проект, разработанный первым из них, был трансформирован и в итоге превратился в Instagram. Сейчас площадка насчитывает более миллиарда пользователей. Причина ухода двух топ-менеджеров компании не раскрывается.
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