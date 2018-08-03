На Таймыре у старушки выманили 80 тысяч через соцсети

Пожилая жительница Таймыра стала жертвой мошенников. Преступники через социальную сеть "Одноклассники" выманили у нее 83 тысячи рублей.
Следователям удалось выяснить, по какой схеме работали злоумышленники. "Пенсионерке в социальной сети написала подруга с предложением купить по выгодному предложению внутреннюю валюту сайта. Та согласилась на предложение знакомой и предоставила якобы подруге реквизиты банковского счета и коды с мобильного телефона, к которому была привязана карта", – отметили в управлении МВД по Красноярскому краю. Полиция разыскивает подозреваемых, сообщает телеканал "360".
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