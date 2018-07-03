Клиенты Beeline пожаловались на масштабный сбой

Абоненты оператора сотовой связи Beeline пожаловались на масштабный сбой мобильного интернета и телевидения по всей России, передает Life.ru. Многие клиенты поспешили сообщить о произошедшем в Twitter. В компании подтвердили наличие проблем и заверили, что специалисты заняты устранением сбоя.

Да, проблема есть. Наши специалисты уже проверяют все оборудование. Неисправность обнаружена. Уже делаем все возможное, чтобы интернет и телевидение заработали снова. Благодарим за Ваше терпение. #билайн — Билайн (@Beeline_RUS) 3 июля 2018 г.