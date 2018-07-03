Подвиг Игоря Акинфеева увековечили на корпусе iPhone X
В дизайне корпуса обыграно изображение футбольного поля. Для этого использован композитный малахит, на который нанесена золотая "разметка". Миниатюра украшена 26 рубинами.
Уникальный маневр Акинфеева уже прозван "ногой бога" – не без узнаваемой аналогии с "рукой бога", которая когда-то помогла Диего Марадоне. Стоимость новинки составляет 274 000 рублей.
Представители бренда поделились своей радостью от победы россиян. "Трудно даже облечь в слова те гордость, радость и восторг, которые мы испытываем после игры нашей сборной! Но, к счастью, нам хорошо удается облекать свои эмоции в драгоценные дизайны... Спасибо, ребята! Вся страна сейчас с Вами, вы – наши герои!" – отметили представители Caviar.
Напомним, матч между Россией и Испанией состоялся 1 июля. По результатам пенальти наша сборная одержала победу над одной из самых сильных команд Европы.
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