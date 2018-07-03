Подвиг Игоря Акинфеева увековечили на корпусе iPhone X

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X победе российской сборной по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018. На корпусе гаджета увековечен ключевой момент игры, в котором Игорь Акинфеев отбивает мяч от ворот ногой.

В дизайне корпуса обыграно изображение футбольного поля. Для этого использован композитный малахит, на который нанесена золотая "разметка". Миниатюра украшена 26 рубинами.

Уникальный маневр Акинфеева уже прозван "ногой бога" – не без узнаваемой аналогии с "рукой бога", которая когда-то помогла Диего Марадоне. Стоимость новинки составляет 274 000 рублей.

Представители бренда поделились своей радостью от победы россиян. "Трудно даже облечь в слова те гордость, радость и восторг, которые мы испытываем после игры нашей сборной! Но, к счастью, нам хорошо удается облекать свои эмоции в драгоценные дизайны... Спасибо, ребята! Вся страна сейчас с Вами, вы – наши герои!" – отметили представители Caviar.

Напомним, матч между Россией и Испанией состоялся 1 июля. По результатам пенальти наша сборная одержала победу над одной из самых сильных команд Европы.