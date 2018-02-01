"Аэрофлот" закупит новейшие лайнеры МС-21

Крупнейшая авиакомпания России подписала с госкорпорацией "Ростех" твердый контракт на 50 новейших российских самолетов МС-21. Согласно условиям договора, первый борт будет поставлен "Аэрофлоту" в начале 2020 года. Остальные лайнеры перевозчик получит в течение шести последующих лет.



"Аэрофлот" станет крупнейшим эксплуатантом российского магистрального самолета МС-21. Твердый контракт на получение 50 новейших лайнеров подписан между авиаперевозчиком и "Ростехом". Поставки будет осуществлять "дочка" госкорпорации, лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис". Сумма лизинговых платежей и резервов на техобслуживание превысит пять миллиардов долларов.

Срок аренды каждого воздушного судна составит 12 лет. Условия договора предусматривают пролонгацию на два года не более трех раз. Как заявили в авиакомпании, МС-21 планируют активно эксплуатировать как на внутренних, так и международных воздушных линиях. Компоновка самолетов для "Аэрофлота" предполагает перевозку 169 пассажиров (16 человек в бизнес-классе и 153 – в экономическом).

На первом этапе контракт предусматривает поставки лайнеров, оснащенных иностранными двигателями. Однако уже 26-й и последующие самолеты авиакомпания имеет право получать с новыми двигателями отечественного производства ПД-14. Они в настоящее время проходят сертификационные испытания.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов выразил уверенность, что именно российский двигатель будет выбран "Аэрофлотом" в качестве основной силовой установки для МС-21. По его словам, заключение контракта демонстрирует, что отечественная авиапромышленность возвращает утраченные ранее позиции, претендуя на место в ряду ведущих мировых производителей. "МС-21 – это по-настоящему прорывной результат для авиационной отрасли", – подчеркнул руководитель госкорпорации.

В самолете применяются передовые материалы и системы последнего поколения, разработанные лучшими отечественными компаниями. "Ростех", например, производит для МС-21 титановые и композитные детали, бортовую электронику, компоненты шасси, другие системы, а также двигатели ПД-14.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев назвал подписание этого контракта историческим рубежом и для заключивших его сторон, и для всей страны. Создание Россией первого магистрального лайнера нового поколения свидетельствует о возвращении нашей страны в ряды великих авиационных держав.

"Подписание твердого контракта между "Аэрофлотом" и "Ростехом" по времени совпало с другим, не менее значимым для нашей страны: "Аэрофлот" официально вернулся в глобальную авиационную элиту – вошел в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира, – отметил Савельев. – Сегодня, в том числе учитывая геополитическую обстановку, мы видим, что для развития успеха нам крайне необходима конкурентоспособная отечественная техника - качественная и экономичная, поэтому для нас крайне важно сотрудничество с "Ростехом" – нашим крупным партнером и акционером".

Напомним, МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет российского производства. Он оснащен инновационной эргономичной кабиной и обладает улучшенными летно-техническими характеристиками. Впервые в мире в подобном самолете использовано крыло из полимерных композиционных материалов (их доля превышает 30%). Самолет имеет самый большой в своем классе диаметр фюзеляжа (4,06 метра), что положительно сказывается на комфорте пассажиров.