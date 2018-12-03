У абонентов "Триколора" пропала картинка

Абоненты оператора спутникового телевидения "Триколор" звонят и пишут жалобы в службу поддержки. Оплаченные каналы перестали работать, а приставки выдают некую "ошибку ноль".

При включении приставки вместо показа оплаченных телеканалов абоненты "Триколора" видят на экране сообщения об "ошибке ноль". Устройство пишет: "Нет доступа к просмотру, отключите приемник от сети, и изображение появится не позднее, чем через восемь часов". Но вот уже несколько дней ситуация не меняется: сообщение дублируется снова и снова.

Как часто бывает в таких случаях, операторы службы техподдержки предлагают стандартный набор: перезагрузить приставку, проверить баланс и убедиться в корректном подключении роутера. Но даже обновление программного обеспечения не приносит положительного результата: вместо фильма или спортивного матча на экране остается черное поле.

В интернете сообщений об "ошибке ноль" уже несколько тысяч, пишет портал 360tv.ru. Абоненты "Триколора", ссылаясь на официальные ответы оператора, отмечают, что по договору он должен обеспечивать устойчивый сигнал спутника только до оборудования. А вот что происходит в приемнике – уже не его ответственность. Поэтому "Триколор" предлагает купить новую приставку.

Юристы утверждают обратное и говорят о нарушении закона о правах потребителей. Адвокат правового центра "Человек и закон" Сергей Матушкин полагает, что оператор мог поменять коды дешифрации сигнала, поэтому приставки перестали его преобразовывать в нормальную картинку.

Кстати, цена новой приставки, которую советуют купить столкнувшимся с "ошибкой ноль" – от четырех до шести тысяч рублей. "Триколор" может озолотиться, если даже каждый второй из 11 миллионов абонентов решит последовать этому совету. Неслучайно, наверное, многие пользователи этого оператора подумывают о переходе к другим компаниям.