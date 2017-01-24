МТС попалась на крупном обмане клиентов

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала недостоверной рекламу услуг спутникового телевидения МТС. Компания обманывала пользователей, рассказывая о "бесплатном" оборудовании.

ФАС провела расследование популярной рекламной кампании, выяснив, что в ней сообщалась недостоверная информация о стоимости комплекта оборудования для получения услуг "Спутникового ТВ МТС". Этим компания вводила потребителей в заблуждение, нарушая закон "О рекламе".

Для своей рекламы МТС выбрала лозунг "Оборудование за 0 рублей". Это заставляло покупателей думать, что комплект оборудования предоставляется бесплатно. Слоган распространялся в мае-июне 2016 года на федеральных и региональных телеканалах, в наружной рекламе и других каналах коммуникации, сообщает пресс-служба ФАС России.

По результатам рассмотрения условий акций, сотрудники ведомства установили, что комплект оборудования для просмотра "Спутникового ТВ МТС" предоставляется платно. И это не первый случай подобного обмана потребителей за последние годы.

"В августе прошлого года мы рассматривали аналогичное дело в отношении Национальной спутниковой компании, рекламировавшей цифровое телевидения "Триколор ТВ"", - заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. Он подчеркнул, что на данный момент условия акции МТС "Оборудование за 0 рублей" говорят о продаже комплекта оборудования для получения услуг спутникового ТВ в рассрочку".