Mail.ru Hi-Tech объявил о старте голосования за "Лучший гаджет 2018"

Проект Mail.ru Hi-Tech объявил о старте голосования в рамках ежегодной премии "Лучший гаджет 2018". Пользователи рунета выберут гаджеты года среди более 200 участников в 45 номинациях.



Mail.ru Hi-Tech в девятый раз наградит самые запомнившиеся гаджеты в 2018 году. В списке номинантов представлены более 200 устройств в 45 категориях: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты".

"Этот год стал триумфом китайских производителей: Huawei показал рекордные темпы роста, опередив Apple в России, а Xiaomi возглавляет сегмент самых доступных флагманских смартфонов. В свою очередь, лидеры прошлого года не смогли адаптироваться к изменениям и выставили космические ценники, из-за чего начали терять свои доли рынка, – комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Mail.ru Hi-Tech. – Что касается текущих трендов, мы можем отметим популярность безрамочных смартфонов с соотношением сторон экрана 18:9 – они полностью захватили многие сегменты, даже бюджетный. Несколько камер – еще один тренд 2018, начатый Huawei и продолженный Samsung".

Читателям ресурса смогут проголосовать в премии "Лучший гаджет 2018" в период с 20 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. Каждый пользователь можно отдать только один голос в каждой номинации. Результаты будут объявлены 31 января 2019 года.