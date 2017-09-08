Что нужно пользователям в первые 10 секунд посещения сайта?

Задаваясь вопросами создания и продвижения сайтов, главной целью, как разработчика, так и владельца веб-ресурса, является, конечно конверсия и, собственно, доход. Как же создать прибыльный сайт, который будет по достоинству оценен пользователями?

Специалисты нашего агентства интернет-решений знают ответ на данный вопрос. Начнем разбираться с особенностями создания продающего сайта, разработки сайта интернет-магазина и прочих веб-ресурсов, нацеленных на продажи товаров или предоставление услуг.

Знаете ли вы, что более 50% пользователей проводят на веб-ресурсах менее 15 секунд. Вне зависимости от того занимаетесь ли вы созданием сайта для турагентства или созданием сайта для малого бизнеса, собираетесь продавать оргтехнику или предоставлять услуги, связанные с фотосьемкой, у вас есть кратчайший промежуток времени, дабы заинтересовать посетителя прежде, чем он покинет веб-ресурс.

Стоит помнить, что первое впечатление, которое произведет ваш веб-сайт играет существенную роль в дальнейшем пользовании веб-ресурсом, а значит влияет на комплексное продвижение сайта. Статистические исследования, проведенные Huff/KoMarketing, показывают, что пользователь принимает решение о том, уйти ему или остаться сего за 10 секунд. Это время – ваш шанс на успех. Стоит максимально учесть это при создании и разработке сайта.

Что же можно сделать в ходе создания веб-сайта и оптимизации сайта, дабы произвести хорошее впечатление и максимально заинтересовать посетителей веб-ресурса? Ответ прост – удовлетворить ожидания и любопытство посетителей.

Как это сделать? Убедиться в том, что ни один из важных моментов, которые будут интересны посетителям, не упущен ходе создания сайта. И еще одна рекомендация, связанная с особенностями человеческой психологии. Все люди по природе ленивы. Так что в ходе разработки и создания сайта позаботьтесь о том, чтобы посетителям не приходилось прилагать чрезмерных усилий для поиска требуемой информации.

Итак, начнем разбираться с основными требованиями, которые как повышают юзабилити сайта, так и способствуют задержке пользователей на страницах вашего веб-ресурса. Специалисты веб-студии предлагают вашему вниманию несколько основных вопросов, на которые посетитель хочет получить ответ в течение пресловутых 10 секунд. На что же обратить внимание в ходе разработки продающих сайтов?

Вопрос № 1: что вы продаете?

Это – ключевой момент, который хочет знать посетитель. Ему нужно уделить максимальное внимание в ходе создания сайта. Какой продукт предлагается, что за услуги можно получить и так далее. Как только посетитель попал на сайт, он должен в первую очередь получить ответ именно на этот вопрос.

Не заставляйте посетителей прокручивать страницы или же заниматься поиском требуемой информации на других разделах вашего веб-ресурса. Вряд ли кто-то настолько сильно заинтересован конкретно в вашем сайте, что будет этим заниматься. Первым делом, в ходе создания веб-сайта даем информацию о направлении деятельности ресурса. Это интересует пользователей больше всего. Не убеждены? Тогда вот вам доказательства, от Huff/KoMarketing.

Ну и для вдохновения вот вам пример качественного создания сайта, который удовлетворяет пользователей по первому вопросу.

Вопрос № 2: почему мне это интересно?

Если в ходе создания и разработки сайта вам удалось дать ответ на первый вопрос пользователя, у него, несомненно, возникает следующий, куда более серьезный вопрос, или даже несколько. Как это мне поможет? Чем улучшит мою жизнь? Какие проблемы решит? И главное – почему это предложение должно меня заинтересовать?

В ходе создания сайта сформулируйте собственное ценностное предложение, которое будет способно объяснить посетителям, что выбрать именно вас – это лучшая идея. Специалисты по созданию сайтов рекомендуют при ответе на данный вопрос придерживаться следующей схемы:

Работая над созданием веб-сайта представьте собственный продукт или услуги таким образом, дабы вдохновить пользователя на совершение покупки. Поразмышляйте над тем почему пользователям может быть интересна покупка и наиболее понятным языком опишите выявленные причина на странице веб-сайта.

Вопрос № 3: сколько это стоит?

Предположим, что пользователь нашел ответы на первые два вопроса и все еще находится на страницах вашего веб-ресурса. Его привлекли товары и убедили выгоды. Теперь каждый, без исключения пользователь захочет понять, какова же цена вопроса. Сколько это стоит?

Для того, чтобы удовлетворить пользователя в данном случае, стоит тщательно продумать вопрос размещения ценников на этапе создания и разработки сайта. Можно не располагать тарифы на главной странице веб-ресурса. Однако, в данной ситуации стоит быть уверенным в том, что пользователю не составит труда найти информацию о цене. Если поиск такой информации будет затруднен и вы не побеспокоитесь о юзабилити сайта на этапе создания и разработки, то пользователь, скорее всего откажется от дальнейшего сотрудничества.

Наиболее распространенный вариант решения данного вопроса – размещение ссылки на страницу с ценами в верхнем меню страницы.

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