Москвичей ждет особенное затмение

Частичное лунное затмение можно будет увидеть практически на всей территории России вечером 7 августа 2017 года. На него не удастся посмотреть лишь жителям Чукотки и Камчатки, так как там в это время уже наступит утро, а спутник Земли скроется за горизонтом.

Необычное природное явление можно будет увидеть с 20:24 до 22:19 мск, сообщает пресс-служба московского планетария. По данным астрономов, Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. Особенным это затмение станет из-за того, что бордово-красный оттенок спутника Земли смогут увидеть жители практически всех регионов страны.

"Хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что небесный спектакль можно будет увидеть", – рассказали в планетарии. "В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы", – подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что посмотреть на лунное затмение можно будет через телескоп в планетарии, гостей в нем ждут уже с 20:00. "У каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение своими глазами. Кроме того, гостям покажут Сатурн и Юпитер, которые также хорошо видны через телескоп", – добавили на сайте мэрии Москвы.

"Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом", – рассказала сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ Мария Боруха. "Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой", – цитирует ее ТАСС.

Добавим, что следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. На этот раз оно будет полным, и его также будет видно во всех регионах страны, кроме западных и юго-западных.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа 2017 года жители России смогут увидеть мощный звездопад – в это время метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. В Международной метеорной организации отметили, что ожидается падение до ста метеоров в час.