Москвичей ждет особенное затмение
Необычное природное явление можно будет увидеть с 20:24 до 22:19 мск, сообщает пресс-служба московского планетария. По данным астрономов, Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. Особенным это затмение станет из-за того, что бордово-красный оттенок спутника Земли смогут увидеть жители практически всех регионов страны.
"Хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что небесный спектакль можно будет увидеть", – рассказали в планетарии. "В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы", – подчеркнули в пресс-службе.
Сообщается, что посмотреть на лунное затмение можно будет через телескоп в планетарии, гостей в нем ждут уже с 20:00. "У каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение своими глазами. Кроме того, гостям покажут Сатурн и Юпитер, которые также хорошо видны через телескоп", – добавили на сайте мэрии Москвы.
"Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом", – рассказала сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ Мария Боруха. "Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой", – цитирует ее ТАСС.
Добавим, что следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. На этот раз оно будет полным, и его также будет видно во всех регионах страны, кроме западных и юго-западных.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа 2017 года жители России смогут увидеть мощный звездопад – в это время метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. В Международной метеорной организации отметили, что ожидается падение до ста метеоров в час.
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