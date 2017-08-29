На Тайване обнаружили клубок пришельцев

Автор видео Хуан Мейлан обратилась за помощью в соцсети, чтобы помогли ей идентифицировать странный организм. Пользователи предположили, что это чужое инопланетное существо.

Существо, найденное на скалах в городе Синьчжу в Тайвани сняла Хуан Мейлан. Автор ролика никогда не видела ничего подобного.

Чтобы определить вид существа, женщина разместила видео в Сети, надеясь, что пользователи ей помогут идентифицировать загадочный организм. Были высказаны мнения, что это или мутант, или инопланетная форма жизни: на Земле такого никто никогда не видел. Впрочем, одно из мнений выглядит реалистичным: это всего лишь запутанный клубок паразитических червей, волосатиков. Они достигают полуметра в длину и при спаривании образуют самые запутанные узлы.

"Это было так странно, и люди говорили об этом разное. Но я хотела знать, что это было на самом деле", – написала Хуан в публикации.

Миффи Чу, один из комментаторов, предположил: "Это может быть новое неизвестное существо, генетический мутант, которого раньше никто не видел. Он немного причудливо смотрится, и это похоже на чужой вид жизни, который затерялся на Земле".