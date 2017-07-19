Законопроект об ответственности соцсетей доработают
Госдума не успеет рассмотреть проект закона в первом чтении, до окончания весенней сессии осталось два дня. "Мы решили скорректировать внесенный нами проект закона, и на его перевнесение у нас есть 30 дней. Мы решили, что воспользуемся этим сроком, чтобы подготовить доработанную версию проекта закона", – сказал Боярский "Интерфаксу".
Депутат вместе с соавтором законопроекта, Андреем Альшевских не будут затягивать с доработкой проекта закона. Они уточнят с экспертами некоторые формулировки, в частности, нормы, которые позволят скоррелировать немецкий закон, легший в основу предложенных законодательных изменений, с российскими юридическими нормами. По словам Боярского, концептуально предложенную инициативу профильный комитет Госдумы поддержал.
"Авторы неоднократно заявляли о том, что их инициатива во многом является калькой с немецкого закона. Копирование положений зарубежного законодательства вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы. В итоге депутаты решили учесть это и, изменив текст законопроекта, перевнести его в более подходящем для российского правового поля виде", – заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Кроме того, Левин отметил, что комитет с момента внесения законопроекта в Госдуму внимательно изучал многочисленные замечания членов Экспертного совета, "большинство из которых носят критический характер". "Часто звучало мнение, что инициатива вовсе не реализуема в рамках российского правового поля", – добавил он.
По словам Левина, необходимо исключить возможности для спекуляций на нормах, предлагаемых в законопроекте. В частности, в нем предусмотрена возможность блокировки страниц общественных деятелей.
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