За ложь в соцсетях будут штрафовать

В Госдуму внесен проект поправок, предусматривающий ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей. По словам одного из авторов документа, депутата Госдумы Сергея Боярского, введение наказания за распространение такого рода сведений отвечает вызовам современности.

Как отметил депутат, российские парламентарии взяли за основу опыт коллег из Германии. "Бундестаг, также отвечая на вызовы современного информационного пространства, принял достаточно жесткий законопроект, установив ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент в размере от 500 тысяч до пяти миллионов евро", - сказал законодатель.



Боярский отметил, что российский закон также не будет мягким. Так, по его словам, физлица в случае отказа удалить такого рода сведения заплатят штраф в размере трех-пяти миллионов рублей, юрилица – от 30 до 50 миллионов.

Депутат отметил, что в первую очередь речь идет об ответственности организаторов распространения такого рода данных – операторов соцсетей. "Для физических лиц – пользователей эти меры скорее упреждающие", – сказал он, добавив, что во фракции "ЕР" в Госдуме инициатива получила поддержку.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев подтвердил, что вопрос обсуждался депутатами-единороссами. "Мы сочли его чрезвычайно интересным, – сказал он. – Да, устанавливаются очень высокие и реально ощутимые штрафы за распространение противоправного контента". Исаев выразил надежду, что "сторонники европейских ценностей как среди политиков, так и среди СМИ поддержат данный законопроект".

Депутат Госдумы, один из авторов Андрей Альшевских, в свою очередь, отметил, что профильные комитеты подготовят законопроект к рассмотрению к первому чтению, а ко второму "может быть, где-то смягчение, может быть, где-то усиление ответственности". "Это все будем рассматривать, уже ко второму чтению эти все предложения будут учтены", – сказал он.

По словам разработчиков документа, он не предполагает создания какого-то нового регулирующего органа. Жалобы будут принимать и анализировать сами соцсети, в штате которых будут созданы специальные подразделения для обработки обращений о противоправной или порочащей честь и достоинство информации. В случае подтверждения сведений, указанных в жалобе, недостоверные данные должны будут блокироваться в течение суток.