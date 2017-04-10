Россияне поддержали запрет на соцсети для детей

Согласно данным опроса общественного мнения, большинство россиян поддерживают идею запретить доступ в социальные сети детям, не достигшим 14 лет. Специалисты считают, что в основе подобного мнения лежит опасения взрослых за судьбу детей.

Согласно данным опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 62% граждан хотели бы оградить детей до 14 лет от доступа к социальным сетям. Кроме того, 39% респондентов поддерживают идею контроля регистрации на подобного рода порталах – по паспорту.

Специалисты отмечают, что ничего необычного в подобном мнении нет. "Естественно, некий страх и непонимание, как управлять ситуацией, а также нехватка знаний приводят к тому, что запрет кажется самым действенным способом устранения этих рисков", – цитирует газета "Известия" интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

При этом у многих взрослых уже успел сложиться и закрепиться образ интернета как некоего источника всех бед. Это мнение только укрепляется на фоне многочисленных сообщениях о "группах смерти" и других опасностях социальных сетей. "Большинство руководствуется принципом: давайте за нас лучше государство подумает и вместо нас введет этот запрет", – посетовал директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

"Если родители не хотят заниматься воспитанием детей и рассчитывают, что это за них сделает государство, то никакого развития и будущего у такого государства не будет", – добавил он. С ним согласен и эксперт в области интернет-технологий из фонда "Разумный интернет" Илья Переседов. По его мнению, результаты опроса свидетельствуют о неготовности россиян нести ответственность за свою жизнь.

Также эксперт обратил внимание на то, что запрет на регистрацию малолетних детей уже был введен самими социальными сетями без какого-либо государственного давления. "Если вы пытаетесь создать впервые там аккаунт и укажите, что вам меньше 13 лет, то система просто не позволит этого сделать. Соответственно все эти дети, которые сейчас есть в соцсетях, находятся там нелегально", – рассказал Илья Переседов.

В большинстве случаев с регистрацией детям помогали сами родители. "Наши родители ведут себя сверхбезответственно: сначала выпихивают детей в интернет, а потом, наслушавшись "страшилок" или увидев, что дети от них отдалились, ждут, что придет государство и их спасет", – отметил эксперт.