Создателей "групп смерти" ждет тюрьма

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к суициду, вовлечение их в смертельно опасные игры и создание "групп смерти" в соцсетях. За документ проголосовали 408 депутатов, против не высказался никто.

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры. Совершившим подобное преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Закон был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой и принят во втором чтении 24 мая. После одобрения законопроекта в Совете Федерации и подписания президентом в Уголовном кодексе появятся три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни. Одновременно депутаты приняли поправки, которые закрепляют обязанность Роскомнадзора в течение суток информировать МВД о включении в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду.

В России расследуется громкое уголовное дело о "группах смерти". Его фигурантом является Филипп Будейкин, известный в соцсетях как Филипп-Лис. Ему предъявлено обвинение по статье о доведении до самоубийства.

Вопрос "групп смерти" и игры "Синий кит" был признан темой номер один, после того как в 2016 году достоянием общественности стала информация о том, что от рук суицидальных групп в соцсетях якобы погибли более 100 детей. О проблеме подросткового суицида говорил и Владимир Путин. Президент назвал "как минимум преступниками" тех, кто создает сайты, пропагандирующие самоубийства. С начала года Роскомнадзор заблокировал более четырех тысяч "групп смерти" и различных страниц в интернете, содержащих призывы к самоубийству.