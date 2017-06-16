Сбербанк начал доставлять деньги беспилотниками

Сбербанк России освоил очередную передовую технологию. Осуществлена успешная доставка беспилотным аппаратом денег к инкассаторской машине на расстояние в десять километров.

Об успешной транспортировке наличных беспилотным летательным аппаратом доложил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Сбербанка России Лев Хасис. О сумме наличных и их весе топ-менеджер банка предпочел умолчать.

"Сегодня впервые наш спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 километров в час. Пока на дистанцию около 10 километров", – сообщил Лев Хасис в Facebook.



Сбербанк намерен продолжать испытания и внедрение новых технологий. Впрочем, не он один.

Как ранее сообщали Dni.ru, минпромторг включил дирижабли и дроны в проект Стратегии развития электронной торговли. В перспективе беспилотники могут использоваться при доставке товаров, заказанных россиянами в интернет-магазинах. В формирующейся до 2025 года Стратегии развития электронной торговли предложено активно использовать летательные аппараты. Так, например, "Почта России" уже изучает возможность доставлять грузы беспилотниками.