Россия представила виртуальный кинотеатр "Мульт VR"

Виртуальный кинотеатр для детей "Мульт VR" представили в России. Это первое российское приложение, позволяющее на смартфоне при помощи очков виртуальной реальности очутиться "внутри мультфильма". Презентация прошла 31 мая на фестивале "Мультимир" в Москве.

"Мульт VR" позволяет посмотреть мультфильм в компании любимых персонажей. Надев очки, зритель увидит перед собой большой экран, а покрутив головой – героев мультов, которые сидят рядом с ним. При желании, опустив голову, можно даже увидеть "свои" ноги.

Уже этой осенью "Мульт VR" можно будет установить на смартфоны, поддерживающие очки виртуальной реальности. Сначала будет выпущен релиз для русскоязычной аудитории, а до конца 2017 года выйдет и англоязычная версия, рассказал генеральный директор анимационной студии "Паровоз" Антон Сметанкин.

"Мы планируем релиз этой осенью, но конкретной даты пока нет. Мы надеемся, что с помощью приложения виртуальная реальность войдет в наши с вами семьи и перестанет быть страшилкой, где обязательно убивать зомби и где нет ничего хорошего и светлого для наших детей", – сказал Сметанкин.

"Мульт VR" совмещает любимые семейные развлечения: игру, просмотр мультфильмов, погружение в их атмосферу и общение с мультгероями, а также посещение кинотеатра. Перед просмотром пользователи смогут выбрать локацию из мультфильма, в которой пройдет виртуальный киносеанс, а также анимационных персонажей, в окружении которых они окажутся в кинозале.

Уже созданы две локации: "Ми-ми-мишки" для зрителей младшего возраста и "Герои Энвелла" для зрителей постарше. Разработчики приложения – анимационная студия "Паровоз" и компания "Цифровое телевидение" – планируют договариваться с правообладателями мультфильмов других анимационных студий и создавать новые локации с популярными мультгероями.

Пока в виртуальном кинотеатре доступны девять мультсериалов студии "Паровоз" – "Лео и Тиг", "Ми-ми– мишки", "Сказочный патруль", "Бумажки", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Волшебный фонарь", а также премьеры новых проектов – "Герои Энвелла", "Четверо в кубе" и "Собез". Несколько эпизодов каждого сериала можно будет посмотреть бесплатно. А чтобы увидеть другие серии и премьеры, придется оформить подписку.