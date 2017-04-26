Ко Дню Победы выпущен смартфон со Сталиным

Специально ко Дню Победы в Великой Отечественной войне компания Caviar выпустила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств изображены портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб СССР и орден Победы.

В честь праздника разработаны дизайны смартфонов, символизирующие три составляющих Победы – народ, армия и лидер страны. Презентация новинок, воздающих дань героическому подвигу СССР в Великой Отечественной войне, прошла 26 апреля.

Внешний вид гаджетов проникнут общей идеей. Основой композиции служит стилизованное изображение георгиевской ленты, выполненной из камня двух цветов. В центре каждого смартфона – особый символ Победы, сообщает пресс-служба Caviar.

Центральные элементы дизайна каждого устройства выполнены в скульптурной технике и представляют собой объемные миниатюры, покрытые золотом 999-й пробы. Профиль Сталина повторяет тот, что использован на медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Изображение ордена Победы на корпусе смартфона также дублирует оригинал, но без использования эмалированных и бриллиантовых элементов.

На каждом телефоне выгравирована надпись. Модель, посвященная подвигу советского народа и украшенная государственным гербом, дополнена строкой: "Страна, которая не сдается". Устройство с портретом Сталина имеет надпись: "Ни шагу назад". А смартфон, прославляющий армию Советского Союза, дополнен узнаваемой строкой из песни: "Красная армия всех сильней".

Устройства представлены лимитированной серией – будет выпущено по 72 экземпляра каждой модели, по количеству лет, минувших со дня Великой Победы. На каждом телефоне – предустановленный рингтон, это песня "День Победы" Давида Тухманова. Стоимость смартфонов – 189 тысяч рублей при объеме памяти 32 гигабайта.