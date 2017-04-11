К Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами

Бренд люксовых смартфонов Caviar накануне Пасхи представил новые модели смартфонов в коллекции Credo. Их дизайны, посвященные молитвам "Отче Наш" и "Спаси и Сохрани", получили благословение в церкви.

Коллекция Credo в своих дизайнах традиционно обращается к символам различных мировых религий. Новые модели, посвященные православию, компания представила 11 апреля.

Обе модели iPhone 7 были освящены в Городецком Федоровском Мужском Монастыре и получили благословение Епископа Городецкого и Ветлужского Августина, сообщает пресс-служба Caviar.

По словам представителей бренда, живописная композиция "Спаси и Сохрани" – это "выдающийся дизайн, среди всех созданных художниками Caviar". Сложная композиция строится вокруг изображения креста, внутри которого помещена фигура Иисуса Христа с раскрытым Священным Писанием.

По своей форме, очертания креста напоминают луковичные купола, символично, что такую же форму имеет алтарь в Храме Христа Спасителя. На корпус телефона нанесены слова молитвы "Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного", а в нижней части панно – "Спаси и Сохрани".

Внешний облик телефона, посвященного молитве "Отче наш", интерпретирует в своем дизайне великолепие убранства ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Центральное место в дизайне занимает сама молитва, награвированная по золоту и обрамленная пышным узором.

Уникальное новшество, которое бренд презентует на новых моделях – это новая технология замены корпуса. Смартфоны Caviar Credo впервые оснащены цельными ювелирными корпусами.

Кроме нового красного корпуса у iPhone 7 появился и полноценный золотой корпус. Новая технология давно разрабатывалась брендом. Рисунок узора простирается не только на заднее панно, но и по периметру, что делает композицию максимально сбалансированной и эффектной. Каждый из дизайнов воплощен с помощью искусных объемных гравировок, покрытых золотом 999 пробы, по технологии двойного нанесения Double Electroplated.

Каждая серия ограничена лимитированным тиражом из 99 экземпляров. Стоимость новых смартфонов – от 199 тысяч рубелей при объеме памяти в 128 гигабайт.