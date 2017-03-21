Как будет выглядеть iPhone 8

Стало известно, как будет выглядеть долгожданный iPhone 8. Планируется, что новый смартфон от Apple повторит дизайн модели 10-летней давности.

По информации западных аналитиков, смартфон получит "каплевидный дизайн" – задняя панель и боковые грани аппарата будут более округлыми в сравнении с последними моделями. Таким образом в компании пытаются воссоздать дизайн самого первого iPhone, представленного десять лет назад.

Заднюю крышку нового телефона от Apple выполнят из стекла. Оно будет закруглено по всем четырем сторонам, передает Lenta.ru.

Как писали Dni.Ru, Apple представит iPhone 8 осенью 2017 года. Планируется выпустить две модели с LCD-дисплеями и одну с 5,8-дюймовым OLED-экраном. По словам эксперта из KGI Securities Мин-Чи Куо, основная часть дисплея смартфона займет 5,15 дюйма по диагонали. Остальное пространство будет отведено под "функциональную зону", на которой расположат виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев. В совокупности оба экрана составляют 5,8 дюйма.

Кроме того, Apple планирует отказаться от уникального разъема Lightning, используемого в актуальных моделях iPhone. Предполагается, что с выпуском нового телефона компания перейдет на стандартный порт USB-C.

Также сообщалось, что в следующем поколении iPhone не будет традиционной кнопки Home. По слухам, ее заменит оригинальный Touch Bar, созданный по подобию сенсорной функциональной полосы в серии ноутбуков MacBook 2016.