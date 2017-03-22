В России показали iPhone 7.5

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил уникальный продукт – Power Case. Это чехол для iPhone cо встроенным зарядным устройством, прозванный инсайдерами бренда – iPhone 7.5.

Дизайн четырех новинок повторяет стиль оформления классических и популярных смартфонов Caviar. Кроме того, время работы телефона с этим аксессуаром увеличивается в два раза.

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Чехлы с аккумуляторами выполнены в четырех дизайнах. Supremo – с портретом президента России Владимира Путина, Atlante – с гербом России, Pelle Nero – в лаконичном сочетании кожи аллигатора и золота и Amore Bianco – в белом цвете.

Каждое оформление создано вручную с применением тех же техник и ноу-хау, которые используются при производстве смартфонов Caviar. Это ручная работа при создании объемных барельефов, 3D – моделирование, золотое покрытие Double Electroplated, кожа классической тосканской выделки.

Созданию новинок предшествовал опрос, в ходе которого участникам предлагалось назвать главный недостаток, связанный с использованием iPhone. Так, 76.2% респондентов ответили, что основной дискомфорт им приносит слабая батарея смартфона, которая всегда подводит в ответственный момент, сообщает пресс-служба Caviar.

"Мы называем это решение – iPhone 7.5. Потому что с дополнительными возможностями, которые дает наш Power Case – это уже точно больше, чем просто iPhone 7. С этим зарядным кейсом люди смогут не только защищать и заряжать свой смартфон, но и попробовать – как они будут ощущать себя не просто с телефоном в руках, но с эксклюзивным устройством, которое всегда оказывается в центре внимания", – рассказывают о новинке представители бренда. Стоимость Power Case от Caviar варьируется от 46 тысяч до 59 тысяч рублей.