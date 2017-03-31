iPhone 7 и Galaxy S7 резко упали в цене

По данным аналитиков, цены на флагманский iPhone 7 и популярную модель Samusng Galaxy S7 опустились на рекордно низкий уровень. По сравнению со стартом продаж теперь их можно купить на 35% и 57% дешевле соответственно.

Флагманский смартфон iPhone 7 с 32 гигабайтами встроенной памяти теперь можно найти в магазинах по цене ниже 40 тысяч рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru. При этом на них по-прежнему действует официальная мировая гарантия Apple. Напомним, что на старте продаж в сентябре 2016 года гаджет стоил 57 тысяч рублей.

Похожая ситуация и с бывшим флагманом Samsung – Galaxy S7. В некоторых магазинах смартфон можно приобрести за 26 тысяч рублей. На старте продаж он стоил 50 тысяч рублей.

Причины падения цен на смартфоны – разные. Эксперты считают, что удешевление iPhone 7 связано с укреплением курса рубля. В то же время интерес к Samsung Galaxy S7 стремительно падает на фоне скорого старта продаж флагмана Galaxy S8. Аналитики считают, что "ретейлеры чистят склады" под новую модель.

Добавим, что Samsung Galaxy S8 уже доступен для предзаказа. Стандартную модель можно приобрести за 55 тысяч рублей.

Напомним, ранее корпорация Apple обрадовала поклонников новой функцией для iPhone. Теперь владельцы смартфонов могут без труда найти наушники AirPods.