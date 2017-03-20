В России резко выросло число самоубийств

Число самоубийств в России за год подскочило почти на 60%. Одной из главных причин уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала работу "групп смерти".

Анна Кузнецова рассказала о плачевной ситуации, сложившейся в России, на селекторном совещании "О профилактике суицида среди несовершеннолетних". По ее словам, число самоубийств снижалось на 10% в год с 2011-го по 2015-й, а в 2016-м рост составил 57%.

"Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях", – цитирует "Интерфакс" уполномоченного по правам ребенка в России. В связи с этим появился целый ряд вопросов, требующих срочного решения.

В частности, речь идет о недостатке специалистов, которые могли бы вовремя заметить, что у подростка возникли проблемы. "По нашим данным, в 2016 учебном году 47% школ в Российской Федерации не имели в штате педагогов-психологов", – заметила детский омбудсмен.

Кузнецова подчеркнула, что для эффективной борьбы с ростом числа самоубийств необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. Также следует повысить уровень доступности помощи специалистов.

Напомним, что по России прокатилась волна суицида. Внимание общественности привлек тот факт, что многие из отчаявшихся – несовершеннолетние. Серьезное влияние на них оказала деятельность многочисленных "групп смерти" в социальных сетях.

Модераторы сообществ придумали своеобразную "игру" для подростков. Они присылали задания, которые молодые люди должны были выполнить. Конечный квест – уход из жизни.

Специальная рабочая группа Следственного комитета пытается вычислить тех, кто стоял за администраторами "групп смерти". Впрочем, у экспертов уже есть догадки на этот счет: многие сообщения на суицидальную тематику были отправлены из аккаунтов, зарегистрированных на Украине.

Чтобы избежать самого страшного, нужно уделять больше внимания своим детям, напомнили эксперты. "Взрослые считают переживания подростков мелкими и незначительными, что вынуждает их искать поддержки на стороне", – пояснял Dni.Ru возрастной и социальный психолог Тимур Мурсалиев.