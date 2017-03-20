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Москвичка узнала из соцсетей о планах сына по ее убийству

Фото: GLOBAL LOOK press
Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как прочитала переписку сына в соцсетях. Оказалось, что семиклассник стал очередной жертвой печально известной группы "Синий кит".
прочитано 8098 раз

Как рассказала 36-летняя женщина, она прочитала переписку сына в социальной сети "ВКонтакте". В числе заданий, которые давались мальчику, было "порезать свою мать". 

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Испугавшись, что сын, возможно, задумал ее убить, москвичка обратилась в полицию, передает Life.ru. Стражам порядка она также рассказала, что и раньше замечала за ребенком странности. 

Так, в прошлом месяце она увидела у 13-летнего мальчика порезы на руках. Кроме того, женщина заявила, что домой периодически звонят неизвестные и молчат в трубку.

На данный момент по факту заявления проводится проверка. Полиция уже осмотрела квартиру женщины и изъяла мобильный телефон и ноутбук ее сына. 

Отметим, что в России идет активная борьба с так называемыми группами смерти в соцсетях, которые призывают детей к совершению насилия и самоубийству. Наиболее известный из таких пабликов под названием "Синий кит" был закрыт, однако множество его клонов до сих пор существуют на просторах интернета.  

Главные символы многих из этих сообществ – киты и бабочки: одни совершают самоубийство выбрасываясь на берег, а вторые живут лишь один день. Администраторы публикуют в таких группах грустные картинки и соответствующие цитаты, а также видео шокирующего содержания. 

Автор: Светлана Сидорчук20 марта 2017, 14:06

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