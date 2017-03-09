Назван самый мощный в мире телефон

Специалисты опубликовали февральский список наиболее мощных смартфонов. В него вошли десять гаджетов, отвечающих требованиям рейтинга.

Список составили разработчики программы-бенчмарка AnTuTu. Она предназначена для тестирования производительности мобильных устройств.

В рейтинг самых мощных телефонов в феврале 2017 года вошли десять смартфонов. На первом месте находится iPhone 7 Plus. Вторая позиция досталась iPhone 7. Закрыл тройку лидеров OnePlus 3T, сообщает сайт разработчиков.

Примечательно, что первая тройка самых производительных гаджетов совпадает с итоговым рейтингом за 2016 год. На четвертой строчке списка расположился LeEco Le Pro 3.

Пятое место в рейтинге занял OnePlus 3. Шестая позиция досталась Motorola Moto Z. На седьмой строчке расположился ZTE Axon 7, на восьмой – Asus ZenFone 3. А новые флагманы Xiaomi – Mi5S и Mi5S Plus разделили девятую и десятую позиции. Разработчики отмечают, что в рейтинг не вошли данные китайского рынка.

Как писали Dni.ru, стало известно, каким будет долгожданный iPhone 8 компании Apple. Планируется, что новый смартфон выйдет в трех конфигурациях. По информации западных аналитиков, планируется выпустить две модели с LCD-дисплеями и одну с 5,8-дюймовым OLED-экраном.

Ранее стало известно, что Apple планирует отказаться от уникального разъема Lightning, применяемого в актуальных моделях iPhone. С выпуском нового телефона корпорация перейдет к использованию стандартного порта USB-C.