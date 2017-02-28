Новый iPhone потеряет уникальность

Корпорация Apple планирует отказаться от уникального разъема Lightning, используемого в актуальных моделях iPhone. По информации СМИ, компания перейдет к использованию стандартного порта USB-C.

Источники сообщают, что Apple оборудует стандартным разъемом не только смартфоны, но и другие устройства корпорации. Таким образом, пользователи MacBook смогут заряжать свои гаджеты от ноутбука, передает The Wall Street Journal.

Примечательно, что ранее команда Apple принципиально отказывалась от стандартных портов и всегда предлагала свои инновационные решения. Отметим, что USB-C используется в большинстве устройств, работающих на операционной системе Android.

Также стало известно, что в следующем поколении iPhone не будет традиционной кнопки Home. По слухам, ее заменит оригинальный Touch Bar, созданный по подобию сенсорной функциональной полосы в серии ноутбуков MacBook 2016.

Между тем корпорация Apple разрабатывает для новых моделей смартфонов изогнутый дисплей. По данным издания, экран будет похож на тот, что используется прямыми конкурентами компании – Samsung Electronics Co.

Напомним, в сентябре 2016 года сотрудник израильского отделения Apple заявил, что компания откажется от промежуточной модели, и следующим гаджетом корпорации станет iPhone 8. Он рассказал, что команда разработчиков готовит полную смену дизайна смартфона. Ранее модели iPhone 6s и iPhone 7 подверглись критике за то, что они слишком похожи на своих предшественников.