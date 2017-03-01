Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину

Самый популярный мобильный телефон начала 2000-х возвращается. Ювелирный бренд Caviar создаст люксовую версию Nokia 3310, посвященную президенту России.

О возрождении знаменитой марки было официально объявлено на выставке Mobile World Congress 2017, проходящей сейчас в Барселоне. Эта новость была с энтузиазмом встречена поклонниками мобильных устройств Nokia.

Несмотря на то, что бренд в последние годы переживал тяжелые времена, многие пользователи сохранили ему верность. И это касается не только смартфонов – не упал среди поклонников Nokia и интерес к "кнопочным" телефонам этой марки. Они привлекают своих владельцев возможностью отключиться от тревожного мира постоянно обновляющейся информации.

Кроме того, Nokia 3310 – это ностальгия и одновременно особое чувство абсолютной уверенности. Напомним, этот телефон знаменит тем, что в режиме ожидания способен продержаться месяц. Кроме того, он не боится падения в воду или на твердый пол.

"Миру нужны такие телефоны, а миссия Caviar – сделать их произведением ювелирного искусства", – убеждены представители компании. В качестве подтверждения этих слов ювелирный бренд предложил два необычных концепта, созданных специально для "воскреснувшей" легенды – Nokia 3310.

Золотая версия Nokia 3310 Supremo Putin будет посвящена самому популярному лидеру России – Владимиру Путину. Корпус телефона украсит объемный барельеф президента и табличка с цитатой из Государственного Гимна России. На поверхность устройства будет вручную нанесена гравировка в виде сетки.

Золотые элементы титанового корпуса покроют золотом 999-й пробы по технологии Double Electroplated. Кнопки мобильного устройства изготовят из высокопрочной технологичной керамики. В довершение всего центральную кнопку управления украсит миниатюрное изображение герба нашей страны.

Второй концепт-дизайн, разработанный ювелирным брендом – Nokia 3310 Titano. Титановая версия станет данью уважения легендарным "неубиваемым" качествам телефона.

Корпус будет изготовлен из закаленного пуленепробиваемого титана, декорированного гравировкой в технике "дамасская сталь". Стильные керамические кнопки и чернение создадут строгую и мужественную цветовую гамму устройства.

Ожидается, что обе люксовые версии появятся в продаже во втором квартале 2017 года – одновременно со стартом продаж Nokia 3310 в мире. По предварительной информации, стоимость Nokia 3310 Supremo Putin от Caviar составит 99 тысяч рублей. Титановый Nokia 3310 Titano от Caviar обойдется покупателю в 89 тысяч рублей.