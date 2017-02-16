У "групп смерти" нашли украинский след

Новым вызовом для россиян со стороны современных технологий стали так называемые группы смерти – страницы в Сети, содержимое которых может подтолкнуть человека к самоубийству. При этом в первую очередь такие паблики рассчитаны на несовершеннолетних. Проблема обсуждалась в рамках заседания Общественной палаты России. "Много аккаунтов, которые я встречал в рамках этой истории, связаны с украинским национализмом", – цитирует "Газета.ru" менеджера по интернет-маркетингу "Мегафона" Антона Елизарова.