Путин предложил кабмину программу для слепых
Для этого используется программа экранного доступа JAWS. Она "читает" текст с экрана компьютера, произнося за минуту 252 слова. Вместе с тем текст произносится настолько быстро, что даже людям с неослабленным зрением ничего непонятно.
"Это вы с такой скоростью воспринимаете текст?" – цитирует президента Life.ru. На положительный ответ Путин отметил, что владение такой программой пригодилось бы кабмину. Российский лидер предложил научить правительство программе JAWS для повышения производительности труда.
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