В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Новое открытие житель Нижнего Тагила совершил, изучая снимки, предоставленные сервисом Google Earth. Его внимание привлек горный хребет Бельжика.
По словам исследователя, на снимках склона можно заметить "что-то непонятное". По оценке Дегтерева, объект огромен – около сотни метров в длину, передает Ura.ru. Он не исключил, что сюжет фантастического фильма "Чужой" может стать реальностью.
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