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Hi-tech

Названо лучшее время для покупки нового iPhone

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Эксперт прокомментировал старт продаж iPhone X в России. По его словам, ажиотаж вокруг культового смартфона компании Apple – результат пиар-кампании и небольшого объема поставок.

Продолжение: Москвичи в восторге от нового iPhone X
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Как рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, до января iPhone X будет в достаточном дефиците, а вот после новогодних праздников смартфон уже можно будет купить без каких-либо проблем. Эксперт также подчеркнул, что рассчитывать на приобретение бывшего в употреблении смартфона по более выгодной цене в первые полгода точно не стоит, передает RT.

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Cоответственно, поклонникам Apple стоит подождать с покупкой iPhone X хотя бы несколько месяцев, чтобы спал ажиотаж. Муртазин также отметил, что вряд ли новый гаджет будет пользоваться большой популярностью среди россиян – уж слишком высока сейчас его стоимость. 

"Очень небольшие поставки и правильно подогретый ажиотаж – это все вместе создает ощущение, что спрос на аппарат огромный. Но учитывая цены – от 80 тысяч рублей за базовую версию и 92 тысячи рублей за версию на 256 гигабайт, не думаю, что за эти деньги в России найдется огромное количество людей, готовых его купить", – добавил аналитик. 

Напомним, 3 ноября в России стартовали продажи iPhone X. Выход новинки сопровождался настоящим безумием. За сутки до начала продаж у входа в один из магазинов Apple на Тверской улице выстроилась очередь из нескольких сотен человек. Впрочем, стоять в толпе было необязательно – можно было просто купить место в очереди. Так, за возможность первым приобрести аппарат просили 300 тысяч рублей. 

  

Автор: Рудольф Великолепный3 ноября 2017, 12:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи в восторге от нового iPhone X

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