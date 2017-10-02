"ВКонтакте" запретили долго слушать музыку

Мобильные приложения двух самых популярных российских социальных сетей ограничили время прослушивания музыки. "ВКонтакте" и "Одноклассники" теперь позволяют слушать песни не больше часа в день.

Это не предел. В будущем компании собираются еще сильнее урезать возможность бесплатно наслаждаться любимыми песнями – до 30 минут. Чтобы снять ограничение, пользователям придется оформить платную подписку. Об этом сообщили в United Media Agency, которое сотрудничает с Mail.Ru Group.

Представители агентства утверждают, что ввели ограничения под давлением ведущих музыкальных студий, среди которых Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network. В пресс-службе United Media Agency утверждают, что это беспрецедентный шаг со стороны правообладателей навстречу пользователям: другие музыкальные стриминговые сервисы были вынуждены полностью и одномоментно отключить фоновое прослушивание.

По словам представителя социальной сети "Одноклассники", такие ограничения были изначально прописаны в соглашении с держателями прав на музыку. "Платная подписка – это возможность для музыкантов получать стабильный доход от публикации своего контента в "ОК". Партнерство с мейджорами позволяет нам увеличивать библиотеку качественного музыкального контента и сохранять возможность слушать музыку бесплатно в десктопной версии", – сказали в пресс-службе социальной сети.

Отметим, что платная подписка во всех социальных сетях стоит одинаково – 149 рублей в месяц. Она действует с апреля 2017 года. В начале введения платного сервиса пользователям позволяли бесплатно загружать в память телефона до часа музыки. Однако такое предложение действовало только первые 90 дней функционирования сервиса.