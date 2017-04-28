Россиян заставят платить за музыку в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

С 28 апреля соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" вводят платную подписку на музыку. Прослушивание любимых треков обойдется в 149 рублей в месяц.

Подписка будет работать как в десктопных версиях соцсетей, в мобильных приложениях на iOS и Android, а также в Boom, созданном Mail.ru вместе с United Media Agency (UMA) Олега Бутенко. Бесплатное прослушивание будет возможно только за рекламу.

В мобильных приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники" музыка будет доступна только онлайн. Boom позволит сохранять треки и слушать их в офлайне, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Mail.Ru Group.

Отметим, Mail.Ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Международные музыкальные лейблы обвинили принадлежащие ей социальные сети в пиратстве.

Напомним, ранее власти обсуждали возможность введения в России системы штрафов для пользователей нелегального контента. Вычислять недобросовестных россиян предложили по IP.

Как писали Dni.Ru, российских законодателей заинтересовала "германская модель", согласно которой скачавшие пиратскую музыку или фильмы граждане платят персонифицированный штраф в сумме до 1000 евро. Это альтернатива предложенной ранее досудебной блокировке сайтов, которую не поддержало Министерство связи и массовых коммуникаций России.