Россиян заинтриговал "Дом-2" от "ВКонтакте"

Социальная сеть "ВКонтакте" 9 октября запустила реалити-шоу "Пабличные игры". Заинтригованные россияне ждут продолжения, хотя многие решили, что это очередной вариант "Дома-2".

Производством "Пабличных игр" занимаются компании, которые создавали шоу "Последний герой" и "Каникулы в Мексике". Суть нового проекта будет примерно такой же.

Для "Пабличных игр" отобрали 28 участников, которые, находясь в закрытом пространстве, за 48 дней должны выполнить 24 задания. Победитель получит приз – три миллиона рублей.

Все игроки представляют какой-либо паблик "ВКонтакте" (MDK, "Корпорация зла", "Палата №6" и "Борщ" – по семь человек от каждого). Самых пассивных будут регулярно выгонять, а лузера выявят зрительское голосование и специальная нейросеть, сообщает Life.ru.

Это реалити-шоу обещает стать особенно увлекательным. Участникам "Пабличных игр" разрешено ругаться матом и обнажаться, а пользователи соцсети могут следить за ними круглосуточно. Не исключено, что проект затмит "Дом-2".

Впрочем, пока "Пабличные игры" ажиотажа не вызвали. На откровенные фото со съемочной площадки зрители реагируют вяло. Вероятно, они не прониклись "фишкой" шоу и ждут развития событий.