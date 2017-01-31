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Сердца россиян спасут из космоса

Фото: GLOBAL LOOK press\Caro / Thomas Ruffer
В профилактике сосудистых заболеваний человечеству помогут эксперименты на МКС и реализация лунной программы, уверены специалисты. Так, ученые смогут лучше понять механизм влияния магнитных бурь на организм и найти способ противостоять негативным последствиям.
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Специалисты отмечают, что к 60 годам порядка 90% граждан России имеет ту или иную кардиологическую или сосудистую патологию. Впрочем, жители других стран Земли вряд ли могут похвастаться более крепким здоровьем. От магнитных бурь люди страдают вне зависимости от места проживания.

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Известно, что планету от солнечной радиации и космического излучения защищает магнитное поле. Когда на Солнце происходит вспышка, по магнитосфере Земли бьет мощный энергетический поток, что вызывает возмущение магнитного поля. Научно установлено, что в такие моменты частота инфарктов и инсультов увеличивается более чем в два раза. Тем не менее, механизм влияния магнитных бурь за здоровье сердца и сосудов по-прежнему остается до конца не ясен.

Помочь разобраться в этом могут космические исследования. "Международная космическая станция дает нам возможность провести исследования в интересах здравоохранения, попробовать найти ответы на те вопросы, на которые на Земле ответить пока не могут. В том числе — как проводить профилактику инфарктов и инсультов в дни магнитных бурь", – цитирует газета "Известия" заместителя директора по медицине, кандидата медицинских наук НИИ космической медицины ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Михаила Баранова.

"Мы планируем провести исследования тонкого воздействия космического излучения на эндотелиальные клетки. Постараемся понять, что ломается в клетке, каких веществ она выделяет меньше или больше, почему происходит тромбообразование или спазм сосудов. На основании этих данных мы сможем более точно проводить профилактику острых сосудистых нарушений", – рассказал он.

Также изучением воздействия магнитных бурь на организм человека ученые занимаются в рамках реализации лунной программы. "Программа изучения естественного спутника Земли предполагает серию кратковременных — трехнедельных — полетов на Луну и создание лунной базы, на которой можно жить до полугода", – отметил директор Научно-исследовательского института космической медицины ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Виктор Баранов.

В частности, специалистам предстоит точно установить, как магнитосфера и ее возмущение влияют на организм человека. "Мы провели три серии экспериментов с измененным магнитным полем. Создали чуть-чуть пониженное магнитное поле (приближенное к гипомагнитной среде), стабильное магнитное поле и магнитную бурю. Во всех этих условиях поочередно побывали 12 наших испытателей", – рассказал Виктор Баранов.

Самой благоприятной средой оказалось стабильное поле. В условиях магнитной бури, установили специалисты, повышается нагрузка на магнитную среду. У молодых и здоровых участников эксперимента это не привело к серьезным последствиям, однако в сложных условиях есть риск увеличения скорости реакции или роста числа ошибок операторской деятельности. В будущем эти сведения помогут не только космонавтам, но и всем жителям Земли, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний и сталкивающихся с обострениями во время магнитных бурь.

Автор: Геннадий Куприянов31 января 2017, 09:25
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