Чем удивили новые "Звездные войны"

Едва выйдя в прокат, очередной эпизод научно-фантастической саги "Звездные войны" немедленно стал лидером кассовых сборов, причем как в США, так и в России. Горячую любовь фанатов фильму снискали не только актерская игра или сюжетные находки, но и весьма продуманная техническая составляющая – все эти роботы, космические корабли и прочие бластеры. Редакция Dni.Ru разбиралась, какие устройства показали нам в "Изгой Один" и как они работали "давным-давно в далекой-далекой Галактике".

Звезда смерти







Огромную космическую станцию можно с полным правом зачислить в главные герои "Изгоя Один". Ее мрачный силуэт, поднимаясь над горизонтом, создает поразительно гнетущее ощущение угрозы и зловещей мощи. А ведь изначально эта станция задумывалась как вполне мирный проект – нечто вроде геологического молотка планетарного масштаба. С помощью будущей "Звезды смерти" имперские горняки планировали разрушать необитаемые планеты, чтобы удобнее было добывать из них полезные ископаемые.

Как это часто бывает в науке, проектом заинтересовались военные, в результате чего на свет одна за другой появились сразу несколько разных космических станций. Объединяло их все одно – используя залп из суперлазеров, они разрушали планеты-мишени, пробивая их кору и вызывая выброс мантийного и ядерного вещества наружу. В результате планета разваливалась на куски, превращаясь со временем в астероидное облако.

Суперлазер "Звезды смерти" сильно отличался от всевозможных бластеров и импульсных излучателей, состоящих на вооружении персонажей "Звездных войн". Дело в том, что он работал на кайбер-кристаллах – тех самых камнях, что давали силу световым мечам джедаев и ситхов. Это, очевидно, ограничивало дальность залпа Звезды смерти, но придавало ему поразительную мощь.

Кстати, говоря о кайбер-кристаллах, нельзя обойти вниманием следующий момент – световые мечи джедаев были, как правило, зеленого или синего цветов, иногда других, но никогда – красного. Красные мечи на протяжении всей саги были и остаются привилегией ситхов. Логично было бы ожидать, что и Звезда смерти будет палить по врагам красными лучами, но нет – кайбер-кристаллы на ней были явно зеленого, джедайского цвета. Что это – ляп режиссера или коварство Дарта Вейдера, лишившего противников большого количества ценного ресурса и одновременно сэкономившего его боевикам Темной стороны Силы – точно сказать пока нельзя.

АТ-АТ





Шагающий танк или имперский бронеход – довольно любопытное изобретение неизвестных оружейников Империи. Колоссальных размеров машины, в разработке которых явно использован модный сегодня и на Земле зооморфный дизайн, считались одними из самых грозных противников повстанцев. Даже космические истребители нередко расходились с АТ-АТ со счетом 1:1. Объяснить такое положение дел можно только буйной фантазией режиссера, потому что имперские бронеходы являются отличным примером того, как не надо делать боевые машины.

Если проследить уже более чем столетнюю историю земных танков, то можно выделить две основных тенденции – эффективная бронемашина должна иметь как можно меньше уязвимых мест и быть как можно компактнее, чтобы врагу было труднее в нее попасть. Зализанные приземистые силуэты танков последних поколений являются этому хорошей иллюстрацией. И оба правила ухитряются нарушить АТ-АТ. Судите сами – шагающий движитель сам по себе сложен, а если нападающим удастся еще и повредить одну из ног, подвижности бронехода придет конец и он превратится в легкую мишень. А может, еще и завалится на бок, подставляя под огонь незащищенные нижние поверхности.

И совсем уж экзотическую уязвимость шагающих танков показали нам в одном из прошлых эпизодов – там ноги боевых машин спутали буксировочными тросами, опрокинув из в результате на землю. В общем, крайне неудобная конструкция, хотя и весьма зрелищная, нужно признать.

Антигравитация





Практически все летательные устройства в "Изгое Один" используют принцип антигравитации. Ничем иным неторопливое парение в воздухе или даже зависание над поверхностью планеты гигантского Звездного разрушителя объяснить нельзя. Современная наука не отрицает антигравитации как таковой, но подобратьтся к ней земным ученым оказалось не так то просто.

Наиболее перспективными сегодня считаются два пути ее достижения – отрицательная масса и экранирование. Поскольку гравитационное притяжение непосредственным образом связано с массой объекта, если масса будет отрицательной, то и вместо притяжения мы получим отталкивание. Ученым Европейского центра ядерных исследований (CERN) уже удалось получить атомы антиводорода, но обладают ли они антигравитационными свойствами, пока непонятно.

Куда перспективнее, во всяком случае, в фантастическом фильме, просто заэкранировать гравитационное воздействие планеты. Тогда летательный аппарат приобретает в воздухе нулевую плавучесть и может спокойно висеть над заданным местом или быстро куда-то улетать, используя классический реактивный привод. Именно такую картину мы, похоже, и видим в "Изгое Один". Но чем можно заэкранировать гравитацию, если даже ее природа пока не вполне ясна ученым? Как только ответ на этот вопрос будет найден, первый антигравитационный летательный аппарат немедленно поднимется в воздух...

Дроиды





Боевые человекоподобные роботы, пожалуй, наиболее близкая к нам технология "Звездных войн". Антропоморфные машины с более или менее разумным поведением активно проектируются и изучаются во многих лабораториях мира. И некоторые из них вплотную подобрались к своим самым неказистым аналогам из далекой Галактики. Например, в начале декабря Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA опубликовало видео, на котором двуногий человекоподобный робот Atlas успешно преодолевает заваленную разнокалиберными камнями тестовую дистанцию.

По другому пути идет южнокорейская Future Technology. Она на днях представила шагающего робота METHOD-1, управляемого сидящим внутри человеком. Подобные устройства, в фантастической литературе именуемые мехами или баттлмехами, встречались и во вселенной "Звездных войн". А сегодня уже стали реальностью.

Завершая наше небольшое обозрение технологий "Изгоя Один", можно смело сказать, что совсем не зря Американская киноакадемия включила его в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты". И что наша действительность стремительно догоняет самые яркие выдумки фантастов. Похоже, через несколько лет им станет куда труднее изобретать новые технологии и футуристические устройства – ведь с этим заданием уже сейчас вполне успешно справляются инженеры и конструкторы.