Санта-Клаус пересядет с оленей на верблюдов

Вошедший во все детские сказки образ Санта-Клауса, путешествующего по миру на упряжке из северных оленей, скоро будет самым радикальным образом откорректирован глобальным потеплением. На смену оленям, похоже, придут куда более теплолюбивые лоси или даже верблюды – ведь перестройка земных экосистем уже началась!

А верблюды лучше!

Как показали исследования арктической фауны, уже 16 год продолжающиеся на острове Шпицберген, вес северных оленей постепенно уменьшается. Основной причиной этих изменений является Глобальное потепление, заявили представители Британского экологического общества – оно лишает самок оленей питательных веществ, необходимых им на определенных этапах беременности.

Казалось бы, все должно быть ровно наоборот: чем теплее – тем больше пищи. И действительно, урожайность пастбищ в Арктике выросла. Однако более теплые зимы сопровождаются и обильными осадками, а из-за роста толщины снега, выпадающего на пастбища, оленям становится все труднее докопаться до любимого ягеля. В результате средний вес животного за 15 лет упал с 55 до 48 килограммов. А в условиях суровой северной погоды это весьма критично – ведь олень должен быть достаточно крупным, иначе он не сможет сохранить тепло и просто замерзнет насмерть.

Согласно каноническим, утвержденным веками рождественским сказкам, в упряжку Санта-Клауса входят восемь северных оленей – Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner и Blitzen. Относительно недавно к ним присоединился девятый олень – Рудольф, что выглядит совсем не лишним на фоне прогрессирующего измельчания оленьего поголовья. Однако все говорит за то, что олени будут уменьшаться и дальше, а значит – Санта-Клаусу все же придется подыскивать себе новых ездовых животных. И хорошо еще, если это будут лоси, а не сразу какие-нибудь верблюды.

Кстати, последние очень хорошо зарекомендовали себя не только в условиях жарких пустынь, но и в тяжелых условиях горной среднеазиатской зимы. Двугорбые верблюды – бактрианы, например, вообще способны утолять жажду снегом, а в питании почти так же неприхотливы, как и северные олени.

Кальмары вместо фиш’н’чипс

Глобальное потепление не зря называется глобальным, его последствия проявляются отнюдь не только в Заполярье. Традиционный британский фаст-фуд Fish and Chips – жареная с картошкой рыба – совсем скоро рискует превратиться в Squid and Chips – кальмаров с картошкой. И в этом тоже повинен рост температуры, только на этот раз не воздуха, а морской воды.

Веками составляющие основу традиционного британского ужина пикша и треска уходят от берегов Англии все дальше на север. А их место в рыбачьих сетях занимают обитатели южных морей – кальмары и анчоусы. Если в 80-х годах прошлого века кальмары лишь изредка попадали в поле зрения наблюдательных станций Северного моря, то сейчас они стали там уже обычной добычей – 80% станций мониторинга обнаруживают в улове этих морских головоногих. И в этом нет ничего удивительного, ведь согласно статистике, среднегодовая температура поверхности Северного моря уже поднялась с примерно 10 градусов Цельсия в начале 1980-х до рекордных 11,7 градуса в 2014 году.

Ихтиологи британской программы CEFAS, изучающие изменения морского климата в окрестностях Туманного Альбиона, говорят, что уже привыкли встречать в прибрежных водах виды, прежде обычные для куда более южных Средиземного моря и Бискайского залива. Но теперь их все чаще находят вокруг Британии, потому что ареалы этих теплолюбивых видов заметно продвигаются к северу.

Кстати, среди морских животных наибольшую выгоду от Глобального потепления получают как раз кальмары. Их промышленный вылов по всему миру стабильно растет уже два десятилетия, и недавно британцы признали их ценным пищевым ресурсом, составляющим реальную альтернативу уходящим на север косякам трески.

Нашествие убийц

Но не стоит думать, что Глобальное потепление несет с собой лишь приятные сюрпризы. По своим последствиям это изменение климата будет сопоставимо с любой другой катастрофой планетарного масштаба. Так, например, плодородные поля и сады южной России, исправно снабжающие нас зерном, овощами и фруктами, по мере потепления климата превратятся в засушливые степи.

Еще более опасны процессы, которые начнутся в районах вечной мерзлоты. Быстрое вымирание белых медведей расстроит, вероятно, только единороссов, чьим партийным тотемом эти животные являются. Всем остальным куда тревожнее покажутся массированное выделение органического углерода и метана из растаявших почв, расконсервация могильников сибирской язвы и повышение уровня моря.

Вслед за волной тепла на новые территории двинутся жестокие убийцы, предупреждают ученые. Еще несколько лет назад специалисты Общества охраны дикой природы отметили выход за пределы привычных регионов таких болезней, как холера, чума, клещевой бореллиоз, лихорадка Эбола и многие другие. Большинству из них помогают распространяться животные-переносчики, чьи ареалы мигрируют на север вместе с Глобальным потеплением.

Для жителей центральных районов России неприятным сюрпризом стало появление малярии и вирусного энцефалита. В прошлом году Роспотребнадзор выступил с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность в отношении малярии, признав, что уже зарегистрированы случаи инфицирования жителей Новой Москвы местными малярийными комарами.

Аналогичная ситуация складывается с энцефалитом – новые штаммы этого смертельно опасного вируса движутся в направлении с юга на север, а ареал переносчика вируса, энцефалитного клеща, постепенно расширяется. Людям же остается уповать только на собственную эволюционную пластичность, в далеком прошлом позволившую расселиться по всей Земле. Будем надеяться, что и с Глобальным потеплением как-нибудь справимся.