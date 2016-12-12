Санта-Клаус пересядет с оленей на верблюдов

Варваре Карауловой вынесли приговор Взрыв у метро в Москве Убийство российского посла в Анкаре Новый год 2017 "Дом-2"
Hi-tech

Лучший гаджет-2016

Hi-Tech Mail.Ru проводит новое голосование
Hi-tech

Разработан суперматрас для комфортного сна

Производители делают акцент не только на удобстве, но и на лечебном эффекте матрасов
партнеры
Пятница 23 декабря
Лента новостей
22:52
Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса
21:56
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
21:44
ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения
21:22
Нападение на экс-премьера Франции попало на видео
20:37
Путина признали самой обсуждаемой персоной года
20:30
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео
20:17
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
20:00
На дочь Трампа напали в самолете
19:59
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек
19:43
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
19:31
Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром
19:30
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
19:24
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
19:16
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
19:11
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
19:07
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
18:52
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
18:51
Как встретить Новый год без вреда для здоровья
18:31
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
18:17
Рената Литвинова лишила дочь наследства
18:16
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
18:14
Сурганова онемела из-за комы ребенка
18:10
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
18:09
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
18:07
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"
17:50
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП
17:32
В семье Трампа случилось горе
17:30
Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена
17:21
Появились подробности смерти внука Сталина
17:16
Западные параноики увидели холодную войну в Москве
17:01
Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
16:57
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
16:50
Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes
16:32
Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов
16:25
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
16:21
Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги
16:18
Путин проводил в последний путь Андрея Карлова
16:18
Призера шоу "Голос" признали мировой сенсацией года
15:56
Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы
15:51
Савченко поплатилась за встречу с Захарченко
15:31
Девушку Баскова дерзко ограбили
15:29
На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс
15:22
Дальнобойщиков обложат двойным налогом
15:06
Значение имени Виктория
15:03
"Боярышник" будут продавать по рецептам
14:49
Внук Сталина умер на улице в Москве
14:40
Алла Пугачева поразила невероятной худобой
14:24
Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор
14:18
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
14:09
Тяжелый опыт Светланы Ходченковой
14:07
Инна Чурикова в больнице с переломом
14:07
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
14:06
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
13:53
Собчак резко подорожала после родов
13:36
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
13:27
Телохранители министров следили друг за другом на встрече в Москве
13:27
Игорь Николаев показал новую "русалку"
13:25
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
13:21
В России начнут создавать новый самолет "судного дня"
13:12
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
13:11
Киевский суд приказал обыскать Путина
13:08
Слабая Европа завидует победам Путина
12:57
Украину обманули американские дроны
12:54
АвтоВАЗ анонсировал две новинки
12:53
Анисина: Я избаловала Джигурду
12:50
Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
12:43
В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН
12:32
Запад признал победу Путина в холодной войне
12:29
Арнтгольц родила второго ребенка
12:25
В Москве умер старейший профессор МГУ
12:22
Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок
12:11
Посла США в Японии высмеяли за "танец любви" (видео)
12:11
Пригожин накинулся на обидчиков Валерии
12:07
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
12:05
Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
12:01
Названы имена пострадавших при взрыве у метро
11:47
Кто из россиян потеряет работу в 2017 году
11:31
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
11:21
Бодров впервые откровенно о смерти сына
11:05
Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену
10:55
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
10:53
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
10:50
Путина нашли в текстах Нострадамуса
10:48
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
10:40
Видеотрансляция прощания с послом Андреем Карловым
10:28
41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка
10:08
Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому
10:07
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
10:07
Филипп Киркоров нарядился как петух
09:41
У Макарских украли 36 миллионов
09:38
Киев выкупил банк Коломойского за один доллар
09:23
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
09:13
Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника
09:10
Крик души звезды "Холостяка"
08:42
"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
08:39
Мировой биатлон восстал против России
08:29
Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна
08:13
Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича
08:07
История Госдумы: от времен империи к федерации
07:22
На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
﻿

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Hi-tech

Санта-Клаус пересядет с оленей на верблюдов

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Вошедший во все детские сказки образ Санта-Клауса, путешествующего по миру на упряжке из северных оленей, скоро будет самым радикальным образом откорректирован глобальным потеплением. На смену оленям, похоже, придут куда более теплолюбивые лоси или даже верблюды – ведь перестройка земных экосистем уже началась!
прочитано 1785 раз

А верблюды лучше!

ПО ТЕМЕ

Люди упустили шанс остановить глобальное потепление

Названы первые жертвы глобального потепления

В Арктике произошел беспрецедентный случай

Как показали исследования арктической фауны, уже 16 год продолжающиеся на острове Шпицберген, вес северных оленей постепенно уменьшается. Основной причиной этих изменений является Глобальное потепление, заявили представители Британского экологического общества – оно лишает самок оленей питательных веществ, необходимых им на определенных этапах беременности.

Казалось бы, все должно быть ровно наоборот: чем теплее – тем больше пищи. И действительно, урожайность пастбищ в Арктике выросла. Однако более теплые зимы сопровождаются и обильными осадками, а из-за роста толщины снега, выпадающего на пастбища, оленям становится все труднее докопаться до любимого ягеля. В результате средний вес животного за 15 лет упал с 55 до 48 килограммов. А в условиях суровой северной погоды это весьма критично – ведь олень должен быть достаточно крупным, иначе он не сможет сохранить тепло и просто замерзнет насмерть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Melnikov

Согласно каноническим, утвержденным веками рождественским сказкам, в упряжку Санта-Клауса входят восемь северных оленей – Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner и Blitzen. Относительно недавно к ним присоединился девятый олень – Рудольф, что выглядит совсем не лишним на фоне прогрессирующего измельчания оленьего поголовья. Однако все говорит за то, что олени будут уменьшаться и дальше, а значит – Санта-Клаусу все же придется подыскивать себе новых ездовых животных. И хорошо еще, если это будут лоси, а не сразу какие-нибудь верблюды.

Кстати, последние очень хорошо зарекомендовали себя не только в условиях жарких пустынь, но и в тяжелых условиях горной среднеазиатской зимы. Двугорбые верблюды – бактрианы, например, вообще способны утолять жажду снегом, а в питании почти так же неприхотливы, как и северные олени.

Кальмары вместо фиш’н’чипс

Глобальное потепление не зря называется глобальным, его последствия проявляются отнюдь не только в Заполярье. Традиционный британский фаст-фуд Fish and Chips – жареная с картошкой рыба – совсем скоро рискует превратиться в Squid and Chips – кальмаров с картошкой. И в этом тоже повинен рост температуры, только на этот раз не воздуха, а морской воды.

Фото: GLOBAL LOOK press/Libor Sojka

Веками составляющие основу традиционного британского ужина пикша и треска уходят от берегов Англии все дальше на север. А их место в рыбачьих сетях занимают обитатели южных морей – кальмары и анчоусы. Если в 80-х годах прошлого века кальмары лишь изредка попадали в поле зрения наблюдательных станций Северного моря, то сейчас они стали там уже обычной добычей – 80% станций мониторинга обнаруживают в улове этих морских головоногих. И в этом нет ничего удивительного, ведь согласно статистике, среднегодовая температура поверхности Северного моря уже поднялась с примерно 10 градусов Цельсия в начале 1980-х до рекордных 11,7 градуса в 2014 году.

Ихтиологи британской программы CEFAS, изучающие изменения морского климата в окрестностях Туманного Альбиона, говорят, что уже привыкли встречать в прибрежных водах виды, прежде обычные для куда более южных Средиземного моря и Бискайского залива. Но теперь их все чаще находят вокруг Британии, потому что ареалы этих теплолюбивых видов заметно продвигаются к северу.

Кстати, среди морских животных наибольшую выгоду от Глобального потепления получают как раз кальмары. Их промышленный вылов по всему миру стабильно растет уже два десятилетия, и недавно британцы признали их ценным пищевым ресурсом, составляющим реальную альтернативу уходящим на север косякам трески.

Нашествие убийц

Но не стоит думать, что Глобальное потепление несет с собой лишь приятные сюрпризы. По своим последствиям это изменение климата будет сопоставимо с любой другой катастрофой планетарного масштаба. Так, например, плодородные поля и сады южной России, исправно снабжающие нас зерном, овощами и фруктами, по мере потепления климата превратятся в засушливые степи.

Еще более опасны процессы, которые начнутся в районах вечной мерзлоты. Быстрое вымирание белых медведей расстроит, вероятно, только единороссов, чьим партийным тотемом эти животные являются. Всем остальным куда тревожнее покажутся массированное выделение органического углерода и метана из растаявших почв, расконсервация могильников сибирской язвы и повышение уровня моря.

Вслед за волной тепла на новые территории двинутся жестокие убийцы, предупреждают ученые. Еще несколько лет назад специалисты Общества охраны дикой природы отметили выход за пределы привычных регионов таких болезней, как холера, чума, клещевой бореллиоз, лихорадка Эбола и многие другие. Большинству из них помогают распространяться животные-переносчики, чьи ареалы мигрируют на север вместе с Глобальным потеплением.

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter

Для жителей центральных районов России неприятным сюрпризом стало появление малярии и вирусного энцефалита. В прошлом году Роспотребнадзор выступил с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность в отношении малярии, признав, что уже зарегистрированы случаи инфицирования жителей Новой Москвы местными малярийными комарами.

Аналогичная ситуация складывается с энцефалитом – новые штаммы этого смертельно опасного вируса движутся в направлении с юга на север, а ареал переносчика вируса, энцефалитного клеща, постепенно расширяется. Людям же остается уповать только на собственную эволюционную пластичность, в далеком прошлом позволившую расселиться по всей Земле. Будем надеяться, что и с Глобальным потеплением как-нибудь справимся.

Автор: Дмитрий Самарин12 декабря 2016, 21:06

комментарии

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Происшествия

Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Шоу-бизнес

Арнтгольц родила второго ребенка

В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Общество

Появились подробности смерти внука Сталина

Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Шоу-бизнес

Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки

Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru