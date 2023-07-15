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Суббота 15 июля

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Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены

Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены
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Эти удивительные женщины покорили множество зрителей. Их манящая красота и чарующий оперный вокал произвели фурор в театре. Анна Нетребко, Любовь Казарновская и Оксана Федорова в подборке "Дни.ру".

На театральных подмостках побывало немало голосистых певиц, однако не каждая смогла в полной мере презентовать музыкальное искусство. Пока на российской эстраде бешеная конкуренция среди посредственных артистов, оперную сцену покоряют настоящие самородки.

Среди состоявшихся талантов особняком стоят Анна Нетребко, Любовь Казарновская и Оксана Федорова. Благодаря усердию, труду и высокому уровню культуры они стали гордостью российской оперной сцены.

Обладательница титула "Мисс Вселенная" из модели, телеведущей и актрисы переквалифицировалась в оперные дивы по зову сердца. Обучение и репетиции не прошли даром.

Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Оксана Федорова выделяется ярким меццо-сопрано с глубоким "бархатистым" звучанием. В театре такой тембр ценится.

Оксана Федорова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Примечательно, что Анна Нетребко в детстве тоже занималась моделингом. Однако любовь к вокальному искусству взяла верх.

Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

Певческий голос звезды — лирико-драматическое сопрано. Он гораздо выше, чем тот, которым славится Оксана Федорова. К тому же он более специфичен.

Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

А вот Любовь Казарновская никогда на подиумы не стремилась, а всегда мечтала петь. Ее целеустремленности можно только позавидовать. За рубежом оперную диву прозвали "русским чудом".

Любовь Казарновская. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

Как и Оксана Федорова с Анной Нетребко, эта артистка ведет просветительскую деятельность. Она приобщает массы к подлинному искусству на различных мероприятиях.

Любовь Казарновская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Исполняя партии характерным сопрано, Любовь Казарновская сделала себе имя, а затем нашла отдушину в педагогической работе с учениками. Возможно, они тоже станут гордостью российской оперной сцены.

15 июля 2023, 20:07
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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