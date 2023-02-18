"Женщины Лазаря" в РАМТе: Уварова рассказала о драме гениального физика

Премьера, которую нельзя пропустить!

Молодежный театр продолжает исследовать советскую эпоху через людей и явления. В постановке Алексея Бородина "Душа моя Павел" речь шла про студентов 80-х годов, которых отправили на картошку спорить о судьбах родины. А действие спектакля Алексея Золотовицкого "Женщины Лазаря" начинается в начале XX века и охватывает почти столетие.

В 2012 году книга Марии Степановой удостоилась главных литературных наград и стала событием в литературе. Теперь же событием в мире театра безусловно станет спектакль, благодаря которому эта до сих пор не инсценировавшая семейная сага зазвучала по-новому. При этом режиссер не стал переделывать роман в пьесу, чтобы сохранить интонацию и образность.

Лазарь, имя которого вынесено в название романа и книги, это советский ученый-атомщик. Но на сцене он не появляется. Лазарь Линдт здесь – это грамоты и газетные вырезки в рамках на стенах. Лазарь Линдт – это огромный гипсовый бюст старика с окладистой бородой. Лазарь Линдт – это связующее звено в судьбе трех женщин. Они надевают его пиджак и рассказывают о той или иной странице жизни гения.

Его в молодости – тогда еще просто Лесика – играет та же Антонина Писарева, которая играет и внучку-сироту ученого Лидию. Дед был гениальным ученым, а Лида – это словно его продолжение, но уже в танце. Она была лучшей выпускницей Н-ского хореографического училища!

Любимая книга Лиды – "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" Елены Молоховец. Рецепты и кажущиеся сегодня наивными советы из этого дореволюционного бестселлера – это как символы мечты о доме, о тепле. Причем некоторые из них герои воплощают прямо на сцене. Например, замешивают тесто, которое успевает даже подняться. И это выглядит очень эффектно.

Вообще, Алексей Золотовицкий в свойственной ему манере сделал спектакль очень зрелищным – здесь каждую минуту что-то происходит, что-то удивляет. Открываются дверцы зеркальных стен придуманного художником Софией Егоровой балетного класса и появляются диваны, шкафы, сверху спускается шкаф и уютный абажур. Мы оказываемся то на кухне, где хозяйничает мечтающая о детях жена старшего коллеги Маруся (Анна Ковалева), которой, несмотря на огромную в 31 год разницу в возрасте суждено стать первой любовью Лазаря, то в доме, где семья жила в эвакуации, то в "огромной квартире, похожей на картинку замка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перро, где нельзя было бегать, прыгать и кричать" у овдовевшей Галины Петровны Линдт – властной, сильной, принципиальной, прагматичной холеной дамы, в которую в 1959 году против своей воли превратилась Галочка Баталова.

"У Галины Петровны Линдт вообще все было только настоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни, но об этом, слава богу, никто не знал", – рассказывает играющая ее в одном из составов Нелли Уварова.

Двадцать назад она сыграла лектора в спектакле "Правила поведения в современном обществе", который был хитом в РАМТе. Теперь же она – стервозная, надменная, ненавидящая старого мужа, за которого ее выдали насильно, принципиальная, строгая дама. Прекрасная, характерная роль! Блистательная актриса!

Электронные часы на сцене отсчитывают годы – 1918… 1985… 1941… 1956… Меняется страна, меняются эпохи, меняются приметы времени на сцене. Отобранный после революции дом, война, испытания ядерной бомбы – все это становится фоном для рассказа о безумной любви и огромной нелюбви, который на протяжении двух часов ведут три героини.

Интересно, что зрители сидят на сцене Молодежного театра – режиссер подчеркивает театральную условность происходящего. А о сложных и порой страшных вещах говорит с большой теплотой и юмором. И женщины Лазаря становятся для каждого словно близкими родственниками. А когда спектакль проникает в сердце – это и есть удача театра.