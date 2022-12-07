Только для взрослых: Камбурова потрясла новыми смыслами в любимых сказках

Декабрь – время чудес и сказок долгими зимними вечерами. Но в этом году лучше всего за ними идти в Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Премьера спектакля "Няни сказки" здесь кажется самым настоящим чудом.

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