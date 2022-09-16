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Спорт
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Ирина Винер наконец смогла узнать горькую правду.
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Легендарный отечественный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер за долгую карьеру воспитала не мало прославленных спортсменов, которые до сих пор с теплотой вспоминают о своем наставники. Однако, как оказалось, далеко не все подопечные Героя труда России были послушными и честными учениками. Истина вскрылась совсем недавно.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики узнала горькую правду после скандального признания ее воспитанницы Маргариты Мамун. Олимпийская чемпионка по гимнастике пришла в гости к своей бывшей коллеге Лейсан Утяшевой, которая ныне занимается творческой деятельностью.

На одноименно ютуб-канале телеведущей семикратная чемпионка мира рассказала, как водила за нос своего прославленного тренера. Она отметила, что периодически нарушала режим, установленный Ириной Винер для спортсменов, и убегала с учебной базы. По словам спортсменки, в это время она встречалась с будущим мужем.

"С базы на свидание я сбегала. В клубы нет, но на свидание – это святое", – поделилась Маргарита Мамун.

Лейсан Утяшева пошутила, что именно ее поклонение воспитанников сделало дырку в заборе на базе в Новогорске. Маргарита Мамун в ответ поблагодарила ведущую за состоявшуюся свадьбу.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ирина Винер. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2022, 14:47 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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