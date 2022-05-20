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Шоу-бизнес
Она ждала его из тюрьмы 6 лет, а он спустя полвека подал на развод: история любви Винер и Усманова

Она ждала его из тюрьмы 6 лет, а он спустя полвека подал на развод: история любви Винер и Усманова

Ирина Винер и Алишер Усманов прожили рука об руку почти полвека. Теперь, спустя 30 лет брака, история любви знаменитой пары подходит к концу. 19 мая стало известно о разводе супругов.
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В свое время Ирина Винер говорила, что дорожит карьерой и любимым мужем больше всего на свете. Союз главного тренера по художественной гимнастике и одного из самых богатых мужчин страны просуществовал 47 лет, несмотря на тяжелые испытания. Многие были уверены, что это навсегда, но они неожиданно подали на развод. Через пару недель Усманов и Винер поставят точку в своей истории любви, а нам остается только вспоминать, как она начиналась.

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Первая встреча будущих супругов состоялась в Ташкенте в далекой молодости. Они тренировались в одном спортзале, но на тот момент Винер уже была настоящей звездой и чемпионкой Узбекистана. Усманов, который был на 5 лет младше и занимался фехтованием, влюбился в грациозную гимнастку с первого взгляда. Увы, смелости пригласить красавицу на свидание в нем так и не нашлось. Окончив школу, Алишер уехал поступать в Москву. У Ирины тоже началась взрослая жизнь.

К 25 годам гимнастка успела выйти замуж и родить сына Антона. Первый брак Винер быстро распался, а она навсегда вычеркнула бывшего мужа из жизни и снова осталась одна. Ирина занималась карьерой, воспитывала маленького сына и даже не думала о новых отношениях. Все изменилось, когда судьба вновь свела ее с Алишером Усмановым.

Спортсменка приехала в Москву по работе и случайно столкнулась с поклонником на улице. На этот раз Усманов не стал упускать свой шанс. Подобрав правильные слова, он смог расположить к себе гордую девушку и произвести на нее впечатление. К тому моменту, когда Алишер окончил МГИМО и вернулся в Узбекистан, они были уже по уши влюблены.

Родители Усманова далеко не сразу приняли невестку с еврейскими корнями, на пять лет старше их сына, да еще и с ребенком от другого мужчины. Впрочем, со временем Алишер смог убедить близких в серьезности своих намерений. Влюбленные решили больше никогда не расставаться, но уже вскоре столкнулись с новым испытанием. Им прошлось прожить в разлуке целых 6 лет.

В 1980 году Алишера Усманова приговорили к 8 годам колонии. Спортсменка пообещала дождаться любимого несмотря ни на что. Еще в тюрьме Усманов раздобыл платок и, согласно узбекским традициям, отправил его избраннице в знак предложения руки и сердца. В 1986 году мужчину освободили досрочно, а в начале нулевых его дело и вовсе признали сфабрикованным. В 1992 году Усманов и Винер стали мужем и женой.

Супруги поженились, когда еще не могли позволить себе пышную свадьбу. Они понимали, что смогут построить крепкий союз и добиться успеха в делах только в том случае, если будут во всем поддерживать друг друга. Так и вышло. Винер убедила супруга, что он может все на свете, а Усманов искренне радовался успехам подопечных жены, воспитывал ее сына как родного и готов был положить к ее ногам весь мир.

Даже спустя 30 лет брака знаменитым супругам было интересно друг с другом. Многие верили, что тренеру и миллиардеру удастся сохранить свой союз навсегда, но счастье, как оказалось, не было вечным. В начале мая Усманов подал на развод, а о причинах такого решения остается только догадываться...

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Ирина Винер. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2022, 16:32 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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